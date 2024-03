Gabriela Guillén denuncia a Bertín Osborne ante la falta de respuestas.

La relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén, con bebé de por medio, ha llegado a los tribunales. Después de varios meses de disputas, rumores y declaraciones enfrentadas, será la justicia la que dictaminará el rumbo de la disputa entre la modelo y el cantante por el hijo que tienen en común. Por el lado de Bertín, las declaraciones han sido escasas, por no decir nulas. Gabriela, por su parte, se ha mostrado más colaborativa con la prensa, haciendo diversas declaraciones.

Hace unas semanas, la modelo le envió un burofax al cantante en un gesto de acercamiento. Sobre una supuesta demanda de paternidad, la acusación ha estado ahí, pero por ninguno de los dos lados se ha llegado a desvelar si estaba sobre la mesa o no. Semanas atrás, se habló de unos posibles pagos que Bertín le hizo a Gabriela por una supuesta manutención, pero desde la parte de Bertín no se ha confirmado si el cantante reconoce o no al bebé.

La situación ha llegado a tal límite que, según afirma Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles, el enfrentamiento habría pasado a los tribunales. Después de que Gabriela enviase el burofax, se esperaba una contestación por parte de Bertín que nunca llegó. Pasado el plazo y según confirma la periodista, el burofax era la última medida antes de tomar la vía judicial.

El cantante no he emitido respuesta alguna al mensaje de Gabriela y, por tanto, se ha lanzado de forma automática una denuncia. "Ya se ha interpuesto la demanda en el juzgado", explicó Cortázar, que también añadió que el cantante todavía no conocía esta supuesta demanda, ya que no se le había notificado.

El estado de salud de Bertín Osborne

Los problemas de paternidad no son los únicos que han asaltado a Bertín Osborne en los últimos días. También ha tenido que lidiar con complicaciones de salud que le han apartado de la vida pública y de los escenarios. El Covid habría sido el causante y el propio cantante así lo afirmó en enero. Estos últimos meses se ha ido recuperando, poco a poco, para volver a su mejor nivel.

Lo último que se conoce es por declaraciones de Alejandra Osborne, una de sus hijas que ha detallado en pocas respuestas, cómo está su padre. Alejandra Osborne ha respondido así a los periodistas que le preguntaron por el estado de salud de su padre, evitando, eso sí, pronunciarse sobre un posible acercamiento con Gabriela Guillén. Sobre cómo se encuentra su padre, Alejandra Osborne explicó que "le han dado un tratamiento de vitaminas y no sé qué cosas para la flora intestinal".

También aseguró que "se encuentra mucho mejor y esperamos que todo siga igual". La hija de Bertín Osborne agradeció a los medios la preocupación por el estado de salud de su padre, aunque sí ha decidido mantenerse al margen de la otra polémica que ha protagonizado su padre durante el último año con Gabriela Guillén, su supuesta paternidad y cómo lo iba a gestionar.