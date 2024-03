La madre de biológica de Isa P llega a España tras la bomba del embarazo: "Verla y poder abrazarla, que es mi sueño"

En el ojo del huracán mediático por sus imágenes paseando cogida del brazo por Córdoba con su buena amiga Mariló de la Rubia, y volcada completamente en su carrera musical cuando se cumplen 50 años en el mundo de la canción -este mismo lunes ha anunciado la salida a la venta de su doble disco aniversario- un nuevo quebradero de cabeza sacude a Isabel Pantoja.

Y es que la madre biológica de Isa Pantoja, Roxana Luque, ha reaparecido por sorpresa para anunciar su inminente regreso a España y su intención de ir a por todas para retomar el contacto con su hija y, de paso, poder ver a la tonadillera.

Declaraciones

La madre biológica de Isa Pantoja ya tendría todo listo para visitar España tras haber conseguido validar el pasaporte y tener un bille de avión. La fecha del viaje de Roxana Luque se desconoce, pero es inminente. Todo el revuelo se formó hace ya unas semanas, a raíz de que ella dijese en un vídeo que tenía ganas de ver a su hija Isa Pantoja: "Verla a ella y poder abrazarla, que es mi sueño. Voy a visitar Cantora", decía en el vídeo. Isa Pantoja todavía no ha querido dar ninguna declaración al respecto y se ha mantenido en silencio sobre la visita de su madre. Algunos colaboradores de 'Así es la vida' han criticado que Roxana quiera conocer a su hija. Raquel Arias ha sido crítica con el viaje que pretende hacer: "¿Hubiese viajado para conocer y buscar a su hija si no fuese la hija de Isabel Pantoja?"

Hoy el resto de colaboradores se han preguntado el motivo de la madre de visitar Cantora. "¿Vas a saltar la valla de Cantora? Porque Isabel Pantoja no te va a abrir la puerta", ha explicado Makoke. La fecha todavía se desconoce, pero se espera que en mayo, Roxana Luque, aterrice en España.

Embarazo

Hace unas semanas, cuando Asraf participaba en Gran Hermano la hija de Isabel Pantoja intentaba demostrarle por todos los medios a su marido que le quiere y que le echa de menos: "Que te quiero, lo estás haciendo super bien, me siento super orgullosa de cómo eres, de la persona que tengo como marido, siguiendo tu corazón vas a llegar muy lejos en la vida".Sin olvidarse de la duda que le ha estado rondando la cabeza en todo este tiempo sobre un posible embarazo de Isa, Asraf ha podido salir de dudas: "No, no, pero no te preocupes que tenemos mucho tiempo. Estamos juntos en esto, cuando vuelvas" revelaba Isa.