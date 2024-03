Detienen al hermano de Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio, por intento de asesinato.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han vuelto a ser noticia tras unas imágenes que han captado diversos medios y en las que se les ve entrando en prisión. En las últimas semanas, se les ha visto muy unidos después de confirmar la relación hace algo más de un mes. En el caso de Alejandra, la pequeña de la familia Campos ha atravesado unos días complicados tras ver como su madre, Terelu Campos, ingresaba por una neumonía y que su tía, Carmen Borrego, acudía a Supervivientes donde no está teniendo la mejor de las experiencias.

Carlo, por su parte, ha encontrado en Alejandra un pilar de vida que le está ayudando a afrontar los diferentes problemas que tiene. La pareja ha sido localizada acudiendo a un centro penitenciario en Navalcarnero (Madrid) donde el hijo de Mar Flores cumple condena de 21 meses. El joven tiene que entrar al centro para dormir y, en caso de querer hacerlo fuera, tiene que pedir un permiso especial.

Es la primera ocasión en la que se ve a la pareja juntos yendo a la prisión. Ambos se despidieron con un apasionado beso, esperando reencontrarse en poco tiempo. Aprovechando el permiso, días antes compartieron paseos y cenas que también fueron capturadas por las cámaras de los paparazzi que no les apartan la mirada ni un instante.

La detención del hermano de Carlo Costanzia

Pese a ser una de las familias más mediáticas del país, la relación de los Costanzia con la justicia es bastante estrecha. A los problemas legales de Carlo se le ha sumado la grave acusación que ha caído sobre Pietro Costanzia y por la que ha sido detenido en Italia. El hermano pequeño está acusado por el intento de asesinato de un joven de 24 años en Turín. Según las investigaciones, la agresión puede estar motivada por un asunto con la pareja de Pietro o por tema de drogas.

Los testigos presentes en la escena del crimen detallan que un joven, presuntamente Pietro, se bajó de una motocicleta conducida por un cómplice y agredió con un machete a la víctima. Lo hizo en repetidas ocasiones, causándole graves lesiones en la pierna izquierda. Posteriormente, abandonó la escena en el ciclomotor, dejando al herido en el suelo.

Una persona que pasaba por ahí, intentó socorrer a la víctima, taponando la hemorragia. Pero ni la actuación de los trabajadores ni la intervención de los médicos pudo salvar la pierna, que tuvo que ser amputada por debajo de la rodilla.

Todavía no se ha identificado al acompañante de Pietro, pero la policía italiana ha podido interrogar a Pietro que, según medios del país, confesó no tener ni machete ni motocicleta. Por su parte, la policía identificó al hermano de Carlo Costanzia con el crimen por diferentes mensajes en el móvil. No es la primera vez que Pietro tiene problemas con la justicia, previamente ha sido acusado en Barcelona, lugar donde estudia, de varios robos perpetrados en la ciudad.