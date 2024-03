Anabel Pantoja pillada en su último viaje sin su novio: "Me miró y tuvimos una conexión"

Anabel Pantoja ha vuelto a Telecinco. La que fuera colaboradora del desaparecido Sálvame regresaba hace unas semanas a la cadena de Mediaset, esta vez para ponerse a las órdenes de Ana Rosa Quintana en TardeAR.

Siendo fiel a su estilo desenfadado y natural que la caracteriza y que la ha convertido en toda una influencer con más de un millón de seguidores en Instagram, la de Triana protagoniza divertidos reportajes para el magazine vespertino que luego comenta en plató junto al resto de colaboradores.

Esta vez fue su visita El Vaticano la que acaparó toda la atención, máxime cuando en el vídeo se podía ver a la sobrina de Isabel Pantoja en su encuentro con el mismísimo papa Francisco. Un emotivo momento que hizo que la influencer no pudiera reprimir las lágrimas y acabara revelando lo que había supuesto para ella esta experiencia.

Anabel Pantoja en El Vaticano

Desde hace unas semanas, Anabel Pantoja es colaboradora de TardeAR, y en el programa presentado por Ana Rosa Quintana, la sobrina de la tonadillera graba reportajes divertidos siguiendo el mismo estilo natural de su cuenta de Instagram.

El último de los vídeos fue en la Ciudad del Vaticano, donde la influencer acudió para vivir de primera mano el encuentro del papa Francisco con los devotos después de 11 años en el cargo. "Es uno de los días más especiales de mi vida", expresó la exsuperviviente al comienzo de su viaje.

Anabel Pantoja aseguró que le hacía mucha ilusión porque se trata de "un papa muy bueno": "Me apetece mucho rozar su mano, verle, darle las gracias...".

"Me quedo con este momento en el corazón para toda la vida", despidió la influencer el reportaje. En plató, Anabel apuntó: "Me miró y tuvimos una conexión, yo me fui en paz". "Fue un momento mágico, me emocioné", manifestó en TardeAR, asegurando que fue "muy privilegiada" al tenerlo cerca.