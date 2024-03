"Estreñimiento social": la enfermedad que tiene a las puertas del abandono a un concursante de Supervivientes

La aventura de 'Supervivientes 2024' arrancó hace dos semanas y, desde entonces, Carmen Borrego no ha hecho de vientre. La hermana de Terelu Campos sufre un variante de estreñimiento un tanto peculiar pero que, pese a lo que pueda parecer, no es ninguna broma. De hecho, está diagnosticado por un médico. Se trata de estreñimiento social.

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de anunciar a los espectadores del reality que la hija de María Teresa Campos sufre este tipo de estreñimiento durante la gala de esta semana. Lleva catorce días en el programa y, desde entonces, no ha podido hacer sus necesidades.

El estreñimiento y sus síntomas

Según su definición, el hecho de defecar menos de tres veces a la semana, ya se considera estreñimiento. Pero este término no sólo hace referencia a la frecuencia, sino también a defecaciones dolorosas, secas o difíciles de expulsar. Los síntomas que experimentan las personas con estreñimiento son los siguientes:

Dolor y calambres

Inflamación en el abdomen

Pérdida del apetito

Náuseas y vómitos

Dificultad para orinar

Confusión

El estreñimiento puede ser provocado por motivos dietéticos, sociales y emocionales. En este segundo caso, las personas estarían afectadas por las influencias sociales y culturales. Dicho con otros términos, Carmen no estaría evacuando por el hecho de estar rodeada de gente. Esto le sucede a muchas personas cuando encuentran dificultades a la hora de hacer de vientre fuera de casa.

Es una especie de fobia social relacionada con la vergüenza o la incomodidad a hacer esa actividad. De hecho, en palabras de la doctora gastroenteróloga Suárez, esto sucede porque tenemos "la capacidad de bloquear nuestro reflejo recto anal desde el cerebro" y porque "tenemos creencias limitantes y asociaciones negativas con el hábito de defecar", explican desde Supervivientes.

Jorge Javier y Carmen Borrego

Llegaba el momento de las nominaciones y, cuando tocaba el turno de Carmen Borrego, Jorge Javier Vázquez le decía unas palabras en las que recordaba a Mila Ximénez y su paso por 'Supervivientes'.

"Carmencita, mi 'potota' querida. Me estoy acordando mucho de tí estos días y quiero decirte algo", comenzaba diciendo Jorge Javier y añadía: "Me estoy acordando mucho, muchísimo de Mila, de cuando se quejaba continuamente de estar ahí".

Carmen Borrego, al escuchar esto también aseguraba que le pasa lo mismo: "Yo también me acuerdo mucho de ella, creo que voy a ser igual que ella". Al referirse al concurso, la superviviente hacía una reflexión sobre lo que está viviendo en Honduras: "Creo que haber tenido el valor de llegar hasta aquí, haberme tirado del helicóptero como yo soy, hacer la prueba del barro y ciertas cosas que he hecho, personalmente me siento muy satisfecha conmigo misma". El presentador le afirmaba que "quiere seguir viéndola ahí", algo a lo que Carmen reaccionaba: "Yo también". Y, tras esto, Jorge Javier también se dirigía a Arantxa del Sol: "Me está encantando volver a verte en televisión, es muy emocionante ver a compañeros que hacen tiempo que no veíamos y verlos ahí en activo de nuevo y arriesgando".