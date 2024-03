María del Monte se pronuncia tras la declaración ante el juez de Antonio Tejado: "Muy decepcionada"

Antonio Tejado está pasando sus peores días tras ser enviado a prisión por orden judicial. A la espera que haya una resolución definitiva sobre el caso de los robos en hogares, Tejado por medio de su abogado pide que se le saque de prisión ante la falta de motivos que hay para mantenerlo dentro. Tejado está acusado de ser colaborador en varios asaltos que se produjeron en chalets de Sevilla, uno de ellos perteneciente a su tía, María del Monte.

Las últimas imágenes que se tienen del acusado son de antes de entrar a declarar. Lo hacía esposado y con acompañamiento policial que lo guio en todo momento para llevarlo ante el juez. Una vez dentro, declaró no tener ninguna relación con los robos ni con los implicados que los llevaron a cabo. De las joyas señaló que eran de conocimiento público, ya que María del Monte las solía llevar puestas.

También se apuntó una posible relación con El Ruso, otro implicado en el caso y del que se tienen llamadas e imágenes con Antonio Tejado. Sobre esto solo afirmó que conocía a El Ruso del gimnasio porque entrenaban juntos, pero que no tenían más relación. Por último, también fue preguntado por las numerosas llamadas que hizo los días previos al robo a su tía y a Inmaculada Casal, pareja de María del Monte.

Para esta sospecha, Antonio Tejado también tenía una coartada y es que quería devolver un perro que le había dejado su tía y que le estaba destrozando la casa. Pese a los numerosos intentos de devolverlo, no lo conseguía. Después del robo, María del Monte estaba muy afectada por el impacto que le produjo. Estuvo rodeada por seres queridos y familiares, pero Antonio Tejado no estuvo mucho tiempo a su lado. "No se desentendió de su tía, sino que siguió preocupado por su estado", opinó el abogado.

La reacción de María del Monte e Inmaculada Casal

Todo el mundo estaba esperando conocer la reacción de María del Monte ante las declaraciones de su sobrino y, en especial, el comentario sobre que ella pensaba que era inocente. Ni la cantante ni su pareja, Inmaculada Casal, han hablado ante los medios de comunicación, pero en el programa de TardeAR se han puesto en contacto con ellas para saber su reacción.

"No les ha sentado nada bien esta noticia de la posible puesta en libertad de Antonio. Además, podemos confirmar que María da por terminada su relación con Antonio después de todo lo que ha ocurrido. La relación de tía y sobrino queda totalmente rota", fueron las palabras de Antonio Lleida sobre lo que le comentaron. Esta versión desmiente la contada por Tejado en la que asegura que su tía sigue pensando que es inocente.

Además, la pareja sigue con el miedo en el cuerpo después del robo y la posible libertad de Antonio no ayuda a disiparlo. Habrá que ver como evoluciona el caso y qué medidas toma el juez con uno de los principales sospechosos de la red de atracos a casas en Sevilla.