Marta Peñate sorprende al confirmar la infidelidad que salpica a Casillas: "Existen los vídeos"

El paso de Alba Casillas por 'La Isla de las Tentaciones' ha sido muy efímero, pero eso no ha evitado que las críticas hayan aflorado pocos días después del estreno. Tras la decisión de Rober, su pareja, de abandonar el programa, la que fuera participante de 'Mujeres y Hombres y viceversa' ha recibido duras críticas por "presionar" a su novio para participar en el programa de Telecinco.

"No es por ser una flipada, pero a mí me han llamado para participar en las seis ediciones anteriores y no he ido en ninguna y he tenido otras parejas. ¿Por qué no he ido antes y sí he ido en esta? ¿Porque le he obligado? Porque si hubiera obligado a alguien hubiera obligado a los ocho con los que he estado antes", ha comenzado diciendo.

El mensaje de Marta Peñate

Rober y Alba Casillas entraron en 'La isla de las tentaciones' muy enamorados y seguros de sí mismos, pero no duraron mucho dentro del concurso. En este caso, el abandono no fue provocado por una deslealtad con algún tentador o tentadora, sino porque Rober aseguró que la situación le estaba superando y tomó la inamovible decisión de abandonar porque "no estaba preparado para estas cosas". Sin embargo, ahora hemos conocido que ya no están juntos por una presunta infidelidad de él, que niega.

Ocho meses después, en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones', Alba Casillas se sentaba con Sandra Barneda y confesaba: "Volvimos a nuestra vida de pareja y estuvimos bien dos semanas. Un día me dice que se va a un barco con un amigo. Me dijo que estaba solo y sabía que me estaba mintiendo porque no soy tonta. A la mañana siguiente me puse a ver stories y casualmente dos chicas en el barco con él. Hice las maletas y me fui". Alba Casillas, durante su encuentro con Sandra Barneda, asegura que ella tiene en su poder vídeos que demuestran la infidelidad de Rober, pero él en todo momento negaba que éstas fueran ciertas e incluso así lo decía y explicaba en las imágenes que le enseñó Sandra a Alba durante su 'no reencuentro' con Rober. Estamos acostumbrados a que Marta Peñate, colaboradora de programas y exconcursante de 'La isla de las tentaciones', se pronuncie en sus redes sociales en referencia a todo lo que le parece injusto o cree que debe comentar.

Esta vez no iba a ser menos, durante la emisión de la gala del reencuentro ocho meses después, mientras Alba Casillas explicaba lo que le había pasado con Rober y sus supuestas infidelidades, Marta Peñate confirmaba la versión de Alba y decía en sus redes: "Conozco a la persona que le envío los vídeos a Alba de Rober con otras chicas mientras estaban juntos. Existen esos vídeos"