Sonsoles Ónega desvela la condición que puso para fichar por Antena 3: "Nunca lo he contado"

Sonsoles Ónega y Pilar Vidal han coincidido fuera del plató de 'Y ahora Sonsoles'. La presentadora de Antena 3 ha acudido como invitada a 'Drama Queen', el podcast que presenta su compañera de programa, para mantener una distendida conversación sobre temas muy diversos. Entre ellos estuvo el mediático fichaje de Sonsoles por Atresmedia, que se produjo hace ya casi dos años.

Al ser preguntada por este asunto, volvió a recordar cómo se gestó su cambio de cadena: "Fue exactamente como yo lo he contado. Fue repentino e inesperado, primero para mí. Pensaba que me jubilaría en Telecinco porque era mi casa. También CNN+, pero sobre todo Mediaset, donde he hecho lo más importante de mi carrera profesional hasta entonces".

"No tenía ningún problema, no había dado síntomas de fatiga, ansiedad, disgusto o infelicidad, todo lo contrario. Era muy feliz, pero surgió esta cosa de iniciar un proyecto. No sabía a lo que iba", contó la periodista.

Según explica en el podcast, solo le comentaron que su nuevo proyecto estaría relacionado con la actualidad: "Era importante para mí, porque creo que es donde mejor me manejo. No me veo haciendo otra cosa".

Además, Sonsoles revela la condición que puso para fichar por Antena 3: "No sé si lo he contado, pero te lo voy a contar. Dije que no quería hacer la mañana. Primero, porque ya había alguien en la cadena que lo hacía. Y segundo, porque en la cadena de la que me iba lo hacía quien me había dado grandes consejos y oportunidades". "Esto nunca lo he contado, pero quizás es el momento de hacerlo", deja caer.

Después de llegar a ese punto, los directivos barajaron un programa para el fin de semana, pero fue en septiembre cuando firmó el contrato y se fueron estableciendo los detalles: "Me dijeron que igual era un diario vespertino. Y así empezó". "Pasé el peor verano de mi vida en el sentido de no saber qué iba a hacer", reconoce Sonsoles en el podcast de Pilar Vidal.