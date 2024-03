Ana, de Supervivientes, confirma que "me despellejé viva": "Muy muy mal"

Ana Luque ha visitado el plató de 'Fiesta' para hablarnos en primera persona sobre la fatídica experiencia que ha tenido tras su último tratamiento estético. La ex superviviente acudió a una profesional, tal y como ella ha explicado, para realizarse un peeling facial con fenol:

"Me dijo que tenía la cara muy bien pero que me lo hiciera para los poros y esas cosas, me hizo uno muy suave y no noté nada, así que volví y le pedí que me lo hiciera más agresivo, pero yo noté que eso picaba mucho y a los pocos días me despellejé viva, lo he pasado fatal, muy muy mal, Emma".

Asustada, Ana acudió de nuevo a la doctora que le realizó el tratamiento y esta le explicó que no debía preocuparse, que la reacción que le había provocado se le iba a pasar con los días:

"Ella me dijo que es una cosa normal, que son cosas que a veces suceden con estos tratamientos (...) De todas formas, yo acudí a un dermatólogo muy bueno de Málaga para que me echase un vistacito y quedarme tranquila, me dijo que es algo que pasa en uno de cada 50 casos más o menos, que no me preocupe".

Al parecer, la irritación que Ana Luque ha sufrido en la piel de su cara es algo relativamente común que muchos pacientes sufren y que no tiene por qué preocuparle. Un químico experto, Ricardo Díaz, ha realizado un experimento con distintas sustancias químicas para mostrar el efecto que provocan en la piel si no se utilizan con precaución.

El trastrono que confesó en Supervivientes

Ana Luque hizo una dura confesión durante su participación "Supervivientes". La concursante, que saltó a la fama tras defender a su amiga Olga Moreno en el plató de Telecinco, sorprensía a sus compañeros al confesar que padece un grave trastorno: "Tengo un problema grande".

La confesión llegó tras una discusión en la isla, después de que Marta le acusase de "hacerse la tonta". No me hago la tonta. Tengo un problema de dislexia grande, y ya está", ha explicado la superviviente, antes de ahondar en el tema: "Me he sacado mi carera con mucho esfuerzo. De verdad, con mucho esfuerzo, porque antes no estaba diagnosticado". La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta a la lectoescritura. Erróneamente se ha relacionado con discapacidades motrices o visuales, pero no guarda relación. Se trata de un trastorno que comienza a ser visible cuando quien lo padece está comenzando a leer, aunque en ocasiones no se percibe hasta etapas posteriores.

Algunos rasgos de la dislexia son las dificultades en el lenguaje escrito y el aprendizaje de la lectura.