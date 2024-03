La atrevida conversación entre Bustamante y Sonsoles Ónega: "Eres un guarro"

La undécima edición de Tu Cara me Suena está a punto de arrancar, con el grupo de concursantes ya presentado y con muchas novedades al frente, quedan pocas semanas para que de comienzo el programa. La lista de concursantes está formada por: Supremme de Luxe, Juanra Bonet, David Bustamante, Miguel Lago, Julia Medina, Conchita, Valeria Ros, Raquel Sánchez Silva y Raoul Vázquez.

Un elenco variado y que seguro dará mucha emoción al programa musical de imitaciones. Pero lo que es disfrute para los espectadores, se puede convertir en un auténtico sufrimiento para los espectadores. Con motivo de esta nueva edición uno de los concursantes de la pasada edición ha dado su visión acerca del programa y de lo que a él le supuso.

Entre todos los concursantes, el nombre de David Bustamante resalta por encima del resto. El cántabro es una de las figuras más esperadas por el público para ver como se mete en la piel de cantantes y conocer hasta que punto llegan sus dotes de actuación. Esta semana acudió a El Hormiguero a promocionar la edición y también estuvo junto a Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles, donde dejó un momento muy cómico.

La confusión entre Sonsoles y Bustamante

La entrevista de Sonsoles Ónega a Bustamante dejó unos buenos momentos y arrojó un poco más de luz sobre lo que va a ser la nueva temporada de Tu cara me suena. El cantante cántabro también aprovechó para hablar de su nueva canción: El día que te vayas. Con la temática del amor por bandera, Bustamante se fijó en uno de los rótulos del programa y no pudo evitar hacer un comentario al respecto.

"Te tengo que decir una cosa, Sonsoles, que sé que tú no tienes nada que ver. Pero aquí, quien escribe los rótulos, que lo estaba viendo antes en pantalla, tiene una imaginación brutal", mencionó el cantante, añadiendo "Han puesto que tiro ‘pullazos’. Menos mal que no se han equivocado de letra". Las risas se oyeron en todo el plató y Bustamante aprovechó para aclarar que esos 'pullazos' no van dirigidos a nadie en particular y menos a Paula Echevarría, como señalaba el rótulo del programa.

"No es la polémica, es ser el consolador. O sea…", quiso puntualizar Ónega, metiéndose en otro jardín distinto. "Lo del consolador me interesa. Que está muy bien que lo digas ahora", señaló en tono humorístico Bustamante, mientras la presentadora trataba de encontrar la manera de salir de ese tema de conversación. "Consolador, dícese del que consuela", explicó Ónega, a lo que Bustamante contestó: "Sí, exactamente", con un gesto pícaro.

"¡Eres un guarro!", zanjó la presentadora mientras que el cantante añadía: "Perdona, el otro también consuela", dando por resuelto el tema.