Joaquín Prat se planta ante Supervivientes: la dura crítica que ha lanzado el presentador.

Joaquín Prat no ha dudado en sacar los colores a Supervivientes ante un hecho que ha constatado y con el que no está de acuerdo. El presentador de Vamos a Ver suele ser muy directo en sus declaraciones y, en esta ocasión, no se quedó atrás. El presentador atacó duramente a la dirección del reality por no dar el mismo trato a todos los concursantes y darle más visibilidad a unos que a otros.

Las palabras iban dirigidas por una persona en particular y uno de los rostros más importantes y reconocidos de esta edición. "Ayer disfruté mucho de la gala porque se habló de los otros concursantes, que ya empieza, de verdad, a cansar…", empezó diciendo el presentador, que sin dudas señaló a la concursante por la que lo decía. "Que yo celebro que haya ido Carmen Borrego, es un pilar fundamental el show televisivo, pero coño, es que hay un montón de concursantes más".

Esta sensación la tienen también más espectadores del programa que en redes sociales han mostrado su malestar por la atención dada a Carmen Borrego o que tenga todo el día al lado a Kike Calleja, que le ayuda a hacer la convivencia más agradable. "Vamos a hablar también de los demás, por Dios, que llega un momento en el que uno ya se agota", ha sido la sentencia de Joaquín Prat, dejando claro que para él ningún concursante es más que el anterior.

Éxito

Supervivientes se erige como uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española, transmitido por Telecinco con un recorrido triunfal desde su debut en el año 2000, manteniéndose como uno de los programas más seguidos a nivel nacional.

El planteamiento de Supervivientes, aunque simple, demuestra ser sumamente efectivo. Un grupo de concursantes es desplazado a una isla desierta, donde se ven obligados a sobrevivir sin lujos ni comodidades durante varias semanas. En este entorno, los participantes se enfrentan a desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos esenciales, mientras deben coexistir, generando habitualmente tensiones y conflictos.

La popularidad de Supervivientes responde a múltiples razones. Por un lado, amalgama de manera magistral el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. La exposición de los concursantes a un entorno hostil, desprovisto de comodidades, intensifica la tensión y emoción del programa.