Las amenazas de Jesé Rodríguez, pareja de Aurah Ruiz, a un concursante de Supervivientes: "A las mujeres se les respeta"

Se acercan las primeras eliminaciones y los concursantes son conscientes de que uno de ellos tendrá que dar por finalizada su aventura en Supervivientes. Los concursantes han sido los encargados de seleccionar a los cuatro nominados que están en la cuerda floja. Ángel Cristo, Aurah Ruiz, Arantxa del Sol y Kike Calleja son los cuatro concursantes entre los que el público decidirá quién es el primer expulsado.

De todos ellos, la que más polémica está levantando dentro de la isla es Aurah Ruiz, que ya ha tenido unos cuantos encontronazos con sus compañeros. El último, el que ha tenido con Gorka Ibarguren ha sido de los más gordos que se han visto en esta edición, con gritos y fuertes acusaciones. El propio Gorka llegó a decir que Aurah no aportaba nada en la isla y que estaba sacando lo peor de los concursantes.

Estas palabras han llegado hasta Jesé Rodríguez, jugador de fútbol y pareja de Aurah Ruiz, que ha reaccionado en su cuenta de Instagram a las duras palabras de Gorka. Jesé lleva desde el primer día siguiendo y apoyando a su pareja, pese a que por compromisos profesionales no se le haya visto en el plató.

El jugador canario ha estallado también y ha mandado un rotundo mensaje a Gorka en un tono amenazante, dejando claro que no va a permitir que se hable así de su pareja. "Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día y no son míos. No hace falta que yo le dé. Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Los del frente tuya me lo están diciendo. Te van a dar G", compartió en sus historias, añadiendo "A las mujeres se les respeta y se les habla bien, tolete".

Unas fuertes palabras que se han debido de producir ante el cabreo que tendría el futbolista al ver las imágenes. Sin embargo, y pese al tono directo, Jesé ha podido recapacitar sobre sus palabras, ya que llegó a borrar el mensaje pocos minutos después para compartir una nueva reflexión.

"Recuerden que me reporté por lo sucedido, no porque yo alce la voz, solo he dicho un par de frases...". Unas palabras más tranquilas con las que quiere afirmar que él solo habló sobre la polémica con Aurah, sobre la que quería decir un par de palabras.