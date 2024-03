Borjamina, de los Mozos de Arousa, carga contra varios miembros de Telecinco: "Qué desafortunado todo"

El paso de Bruno Vila por 'Bailando con las estrellas' no está exento de polémica. Hace unas semanas, el mozo de Arousa vivió un tenso momento con el jurado que criticaba su bajo nivel de baile. De hecho, no son las únicas críticas a las que hace frente el gallego, los obstáculos aún no han acabado para él.

Durante esta semana de ensayos, los concursantes han aprovechado la intimidad de sus salas de baile para opinar sobre el hecho de que Bruno continúe en el concurso pese a las bajas puntuaciones del jurado. Bruno ha escuchado cómo, uno a uno, sus compañeros criticaban su paso por el concurso: "Hay que saber cómo comportarse, sobre todo frente a un jurado que te da consejos de baile".

Bruno no está para nada de acuerdo con las opiniones de sus compañeros, unas opiniones que han acabado por hacer mella en él. Y es que Bruno sabe que cuenta con el apoyo del público y defiende su derecho a permanecer en el concurso pese a las críticas:

"Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien, a veces uno también se cansa porque a Bruno también le duelen las cosas, yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da (...) Me lo hacen pasar muy mal, si la gente quiere que siga aquí pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré".

Borjamina rompe su silencio

Borjamina, uno de sus compañeros de concurso en 'Reacción en cadena', ha utilizado sus redes sociales para mandar mensajes de apoyo al concursante y para romper una lanza por él. El Mozo de Arousa cree que el trato que Bruno está recibiendo por parte de sus compañeros no es del todo justo porque "él partía completamente desde cero en esto del baile".

Borjamina se plantea incluso la posibilidad de que tanto los concursantes como algunos jueces estén intentando con sus críticas que Bruno se desmoralice y abandone, algo que su amigo espera que no suceda:

"Es que parece que molesta que Bruno siga en el concurso, yo reconozco que no es el que mejor baila, pero la gente quiere que continúe, ¿qué culpa tiene él de eso? Parece que quieren que se desmoralice o incluso que abandone, yo ya digo que mi apoyo lo va a tener siempre".

"¿Ahora Bruno también es culpable del desmayo de Sergi? Anda a… Qué desafortunado todo", escribía el miembro de los Mozs de Arousa en su perfil de X. Un mensaje que no ha sido compartido por algunos usuarios. "Flaco favor le hacéis al chaval dejándolo en un programa q claramente no lo quieren,creo q su autoestima cada vez va a bajar más y no le va a venir nada bien seguir ahí. Está claro q el músculo q mejor mueve Bruno es el cerebro, dejémoslo en reacción en cadena" . "¿Qué opinarías si en "Reacción en cadena" unos concursantes que no tuvieran ni pajolera idea de palabras os eliminaran por el voto del público? Pues eso...".