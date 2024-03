Bruno Vila, de los Mozos de Arousa, sigue acumulando críticas por sus actuaciones: "Hay que saber cómo comportarte"

Bailando con las estrellas se va acercando poco a poco a la gala final manteniendo una gran emoción entre los concursantes. En el último programa se vivió como Pinto volvía a ser eliminado, esta vez de manera definitiva, mientras que otros concursantes sufrían duras reprimendas por parte del jurado no solo por su desempeño sobre la pista, sino también por la actitud.

La mayoría de estos comentarios fueron dirigidos a Bruno Vila, uno de los concursantes más señalados, pero que semana a semana sigue aguantando en el programa mientras el resto va cayendo. Es cierto que su desempeño como bailarín no es el más acertado, pero siempre lo hace todo con esfuerzo y entrega, algo que le han valorado desde el primer día. Sin embargo, para el mozo de Arousa, estos comentarios están siendo muy injustos en las últimas semanas.

Esta opinión ha llegado al jurado y así se lo ha hecho saber en el último programa. "Siempre dice que debemos valorar tu evolución y lo siento, pero te tengo que decir que, con mis 20 años de experiencia en el baile, tú no has evolucionado", le ha comentado Gorka que se ha mostrado muy duro con el gallego, pero no tanto como Julia Gómez, que no ha podido contener sus palabras. "Dices que es injusto cómo te valoramos, pero lo que es injusto es que sigas aquí".

Al final, el concursante recibió 27 puntos del jurado que no está contento con su desempeño sobre la pista, pero no son los únicos que opinan así. Algunos compañeros de Bruno también han avisado sobre la actitud y los méritos que ha hecho el gallego para continuar en el programa. "Hay que saber cómo comportarse, sobre todo frente a un jurado que te da consejos de baile", han llegado a decir.

Bruno, por su parte, no se ha quedado callado y ha querido expresar lo que siente y su parecer sobre esta polémica en la que está como protagonista. "Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien, a veces uno también se cansa porque a Bruno también le duelen las cosas, yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da. Me lo hacen pasar muy mal, si la gente quiere que siga aquí, pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré".

Borjamina sale en defensa de Bruno

Los Mozos de Arousa son inseparables y pese a que cada uno, fuera de Reacción en cadena, cuente con diferentes proyectos personales, siempre se están apoyando unos a otros o realizando diferentes campañas y acciones juntos. Borjamina es DJ, Raúl por su parte está involucrado en la política, mientras que Bruno es uno de los participantes de Bailando con las Estrellas.

Precisamente, Bruno es el que más expuesto está al público y a raíz de su participación en el concurso de baile ha tenido que aguantar algunas críticas por parte del jurado y del público. Es cierto que el joven gallego se encuentra lejos de su zona de confort y cada semana se ve como intenta ir mejorando sus dotes de baile, pero el esfuerzo no está teniendo su recompensa.

Antes del último programa se había mostrado muy satisfecho con su desempeño, pero el jurado volvió a darle una valoración negativa y los comentarios de los espectadores tampoco ayudaban. Ante esta oleada, Borjamina quiso apoyar en redes sociales a su compañero y amigo, subiendo un video en el que afirma que el baile no ha sido tan malo como lo han valorado y que no se fijan en el esfuerzo que hace semana tras semana.

El video estuvo subido durante unos minutos hasta que ha desaparecido. El propio Borjamina ha señalado que Instagram le había borrado el video sin avisar y sin saber los motivos.