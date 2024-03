El durísimo adiós a Bruno de los Mozos de Arousa en Telecinco: "Es injusto que sigas en este programa"

El paso de Bruno Vila por 'Bailando con las estrellas' no está exento de polémica. Hace unas semanas, el mozo de Arousa vivió un tenso momento con el jurado que criticaba su bajo nivel de baile. De hecho, no son las únicas críticas a las que hace frente el gallego, los obstáculos aún no han acabado para él.

Durante esta semana de ensayos, los concursantes han aprovechado la intimidad de sus salas de baile para opinar sobre el hecho de que Bruno continúe en el concurso pese a las bajas puntuaciones del jurado. Bruno ha escuchado cómo, uno a uno, sus compañeros criticaban su paso por el concurso: "Hay que saber cómo comportarse, sobre todo frente a un jurado que te da consejos de baile".

Bruno no está para nada de acuerdo con las opiniones de sus compañeros, unas opiniones que han acabado por hacer mella en él. Y es que Bruno sabe que cuenta con el apoyo del público y defiende su derecho a permanecer en el concurso pese a las críticas:

"Yo he venido aquí a pasármelo bien, igual que ellos, y me parece mal que me pongan en una situación que me impide pasármelo bien, a veces uno también se cansa porque a Bruno también le duelen las cosas, yo me esfuerzo aunque bailar no sea lo que mejor se me da (...) Me lo hacen pasar muy mal, si la gente quiere que siga aquí pues sigo, que me dejen pasarlo bien al menos, y si en casa quieren que gane, pues ganaré".

Oídos sordos a las críticas

En la gala 11, Bruno ha vuelto a hacer oídos sordos a las críticas y ha aprovechado la nueva oportunidad del programa para demostrar que, en su opinión, debe permanecer en el concurso. Para ello, ha ensayado un quick step junto a Marta Blanco, su maestra de baile, que han defendido ante público y jurado. Los miembros del jurado han dejado a un lado los comentarios del resto de concursantes del programa y han valorado exclusivamente la actuación de Bruno. Blanca Li, por su parte, cree que el hecho de que Bruno compagine 'Bailando con las estrellas' con 'Reacción en cadena' le está quitando horas de ensayo que le hacen falta.

Gorka cree que, pese al apoyo del público, Bruno no está evolucionando como debiera porque, aunque lleva 11 bailes en el concurso, aún no ha conseguido colocar el cuerpo correctamente: "Siempre dice que debemos valorar tu evolución y lo siento pero te tengo que decir que, con mis 20 años de experiencia en el baile, tú no has evolucionado".

"Dices que es injusto cómo te valoramos, pero lo que es injusto es que sigas aquí". Con estas demoledoras palabras valoraba Julia Gómez la actuación de Bruno Vila y su continuidad en el programa. Tras unas opiniones muy duras, los jueces otorgaban a Bruno Vila 27 puntos.