Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se enfrentan a una reportera durante la Semana Santa de Málaga: "Le está perjudicando"

Otra vez más en la que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia vuelven a ser noticia por un comportamiento reprochable con una reportera. La pareja ha estado en Málaga disfrutando de los primeros días de la Semana Santa, pero un encuentro con una periodista ha sido el detonante para que Carlo fuese a buscarla y pedirle explicaciones sobre su comportamiento.

No es la primera vez que el hijo de Mar Flores protagoniza una situación así, en otras ocasiones también se ha enfrentado a la prensa. Por su parte, Alejandra siempre ha defendido su derecho a la privacidad y ha pedido, de diversos modos, que le dejen tranquila y que no le sigan, más que nada por salud mental. Una petición que, como se ha visto, no parece que hayan cumplido los periodistas.

En esta ocasión, el detonante ha sido una pregunta que la reportera le ha podido hacer a Carlo sobre la detención de su hermano. Este no se tomó bien ni la pregunta, ni la insistencia de la reportera y fue a reprocharle su comportamiento. En todo momento la periodista, como se ve en las imágenes, afirma que no les ha molestado en toda la mañana y que ha sido la pareja la que se acercó a ella.

Por la otra parte, la de Carlo y Alejandra y según parece testimonios de otros periodistas, la reportera se mantuvo muy insistente durante todo el tiempo que estuvo siguiendo a la pareja, llegando a causar ese malestar. Como en casi todos los enfrentamientos de este tipo, las cámaras solo son capaces de capturar unos instantes y las versiones de ambos bandos suelen diferir.

Los rumores de embarazo de Alejandra Rubio

El portal Informalia fue el primero en hacerse eco de la noticia de que Alejandra Rubio habría comprado unos tests de embarazo en una farmacia. La respuesta de la joven no se ha hecho esperar, atacando con dureza al medio por difundir un rumor que afecta a su intimidad. "No se puede permitir todo", empezó comentando la joven, visiblemente cabreada.

"Tiene que llegar un punto en el que ya se pare los pies a algunas personas. No se puede permitir todo, no he puesto una demanda en mi vida, pero tiene que llegar el momento que alguien diga hasta aquí, porque no sé a dónde vamos a llegar más". Alejandra, que lleva varias semanas rodeada de reporteros y cámaras, ya comentó en su momento que la situación le estaba afectando psicológicamente. Después de que este tema saliese a la luz, la joven está planteando realizar acciones más directas.

"No sé qué me falta más, ¿que me busquéis en la basura?", preguntó, añadiendo: "No se puede decir esto a la ligera, no estoy embarazada, lo siento, sé que hay gente a quienes le harían ilusión, pero no es el caso". De esta forma, la joven madrileña desmiente todos los rumores sobre un posible embarazo, aunque no ha negado que hubiese comprado un test de embarazo recientemente.