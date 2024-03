La confesión de una concursante sobre Carmen Borrego tras su salida del concurso: "Ha sido madre"

No están siendo momentos fáciles para Carmen Borrego. La hija de La Campos, que lleva meses recuperándose tras el fallecimiento de su madre, decidió poner a prueba sus capacidades en un reality de gran exigencia como es 'Supervivientes' donde las cosas se le han complicado.

Tanto es así que la concursante ha activado el protocolo de abandono de 'Supervivientes 2024', pero no tardó en arrepentirse de dicha decisión. Después de haber pedido expresamente el abandono -Os lo juro por Dios, no puedo más, me estoy muriendo por favor, por favor os lo ruego... Me subo a la barca y me voy"- Borrego se echó para atrás y decidió continuar con su participación: "Están ayudándome mucho, yo no he tirado la toalla, tengo un bache en el camino y espero y deseo superarlo".

Sin embargo, esta vez la decisión ha estado en manos del programa, que ha decidido retirar temporalmente a la concursante del concurso: "La concursante Carmen Borrego presenta un cuadro de ansiedad causado por su inadaptación a las condiciones del programa. Si bien físicamente se encuentra bien, no consigue superar la ansiedad que le genera su estancia en la playa. Por ello, tiene que ser apartada del grupo y ser atendida por la psicóloga y por el equipo médico, en espera de ver su evolución y estudiar la viabilidad de su continuidad en el concurso”.

La playa se vacía

Esta noticia llegaba después de que se hiciera oficial el abandono de otra concursante que ya está de vuelta en España, Zayra Gutiérrez, que se ha visto obligada a abandonar tras sufrir unos dolores que la incapacitaban para concursar. Fue ya en el plató cuando la hija de Guti se enteró de que quizás no era la única que abandonaba Honduras.

"Puede que tu abandono no sea el único", anunciaba Sandra Barneda. En seguida, Zayra se hacíaa una idea de lo que la presentadora podía estar insinuando: "No me digas eso... No me digas eso. Yo te digo una cosa, yo a Carmen iba con mucho miedo y ha sido mi madre en el concurso". Y es que ambas se han mostrado muy unidas durante su participación, a pesar de que su amistad no parezca haber sentado también a un sector de los espectadores.