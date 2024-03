El error de los Mozos de Arousa que les ha llevado a perder casi 8.000 euros: "Religiosa"

Otro programa más en el que los Mozos de Arousa se van de vacío tras fallar en la última prueba. El trío gallego ha vuelto a ser superado por la cadena, tras no lograr mantener la cantidad inicial de 126.000 €, ni salvar los casi 8.000 € con los que se quedaron al final. Un error que, no obstante, no hace peligrar la participación del trío en el programa, pero sí que les hace estar alerta ante futuros errores.

Los jóvenes empezaron con buen pie, hilando aciertos y enfocando de manera correcta unas respuestas que se iban complicando poco a poco. El primero en cometer un error fue Borjamina, al seleccionar la opción 'balón', por delante de 'bola' que acabó siendo la opción correcta.

El segundo de los fallos también llegó por parte de Borjamina, en un planteamiento de intentar unir las palabras Kilimanjaro y pajarita con el término 'nudo'. Una reflexión errónea que acabó por enfocar de forma correcta Bruno, pero sin acierto. El también concursante de Bailando con las estrellas opto por decir 'nieve', siendo la respuesta correcta 'nieves'.

Un tercer fallo que dejaba la cantidad de premio en 15.750 €, todavía una gran cifra que sumar al bote particular. Con esta cifra, se plantaron en la última palabra relacionada. 'Arquitectura' era la pista para resolver una palabra que empezaba por 'Re' y terminaba en 'a'. De primeras, la opción favorita fue 'renacentista', con otras opciones también valoradas como 'realista' o 'revista'.

Ante la falta de concordancia, los Mozos de Arousa optaron por pedir el comodín, partiendo el dinero a la mitad. Con una nueva pista con la palabra 'Ángela', los tres gallegos no acabaron de aclarar sus ideas. Al final, la opción escogida fue 'revista' no sin tener muchas dudas sobre la elección.

Después de unos segundos de tensión, Ion Aramendi, presentador del programa, desveló que la palabra que se estaba buscando era 'religiosa'. "Arquitectura religiosa que se encarga del diseño y construcción de los templos de culto", mencionó el presentador sobre el primero de los términos. El segundo hacía referencia a sor Ángela de la Cruz. De esta forma, los Mozos de Arousa dejaron escapar 7.875 €.