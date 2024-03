Jessica Bueno deja las cosas claras a Luitingo acerca de la maternidad: "Es algo que tengo clarísimo"

Tres meses después de dar rienda suelta a sus sentimientos e iniciar su historia de amor, Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Ambos estuvieron separados por Navidad y se volvieron a juntar cuando acabaron las fiestas. De regreso a Bilbao, Jessica Bueno lo hizo con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota y Alejandro, con Jota Peleteiro, que es noticia porque se acaba de convertir al islam- y el cantante, cumpliendo con su promesa de darlo todo por ella, no tardaba en seguirla hasta la ciudad vasca.

Una apuesta de la que no se arrepiente para nada, ya que la experiencia de convivir con Jessica en la vida 'real' es inmejorable. Tal y como comparten a menudo con sus seguidores en redes sociales, Luitingo ha encajado a la perfección en la rutina diaria de la modelo, y juntos disfrutan de su amor en Bilbao compartiendo planes de ocio, sesiones de belleza e incluso clases de yoga.

Ambos han participado recientemente en un pódcast de MTMAD en el que ha sacado a la luz nuevos detalles sobre su relación y algunas del pasado como es el caso de Jessica que se ha abierto en canal para desvelar algunos traumas de relaciones pasadas.

Jessica Bueno y la maternidad

Uno de los temas de los que han hablado en el pódcast es sobre la maternidad un tema que parece que en casa de Jessica Bueno y Luitingo se ha debido de discutir. La modelo ya cuenta con tres hijos fruto de dos relaciones anteriores y el cantante, por lo que cuentan, está deseoso de tener su primer hijo, algo que parece que no está por llegar. "Sería un padrazo, pero lo siento, es algo que tengo clarísimo".

Y es que para Luitingo es algo más que un deseo, ser padre es algo "que ha querido ser toda la vida", pero como afirma la modelo, la decisión que ha tomado parece ser definitiva, por lo que no se espera que la pareja vaya a tener un hijo de aquí a un tiempo.

No obstante, Luitingo mantiene la esperanza que, como se suele decir, es lo último que se pierde. Por el momento, llevan algo más de tres meses manteniendo una relación muy intensa y en la que han estado muy unidos. Algo que demostraron las palabras que la modelo dedicó al cantante hace pocos días en redes sociales. "Cada día que comparto contigo soy más consciente de lo afortunada que soy. Eres mi mejor amigo, mi amor pasional, mi amor romántico, dulce y detallista. Mi amor fuerte, decidido y protector. Me escuchas, me hablas, me haces reír y me llenas de cariño. Te preocupas por mi felicidad, me llenas de atenciones, crees en mí y en mis sueños. Eres todo lo que necesitaba, lo que merecía, y ya lo había olvidado"