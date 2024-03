Lydia Lozano reconoce tener una adicción: "Claro que da vértigo"

Lydia Lozano es uno de los rostros más reconocibles de la televisión en las últimas décadas. La colaboradora del mundo del corazón lleva años asistiendo a tertulias y dando exclusivas sobre la vida de diferentes celebrities. Pero no solo ha ganado prestigio en su campo, también cuenta con una gran base de seguidores que se ha ganado gracias a su característico humor y a momentos que han pasado a la historia de la televisión.

En donde alcanzó su mayor éxito fue junto a Jorge Javier Vázquez y compañía de la mano de Sálvame, el mayor producto del mundo del corazón y que en verano de 2023 fue clausulado por la nueva directiva de Mediaset. Una decisión tan polémica como lo que ha venido sucediendo después en el que las grandes figuras de la cadena se han visto vetadas por la dirección.

Esta decisión generó un éxodo de colaboradores. Kiko Hernández, Kiko Matamoros o Belén Esteban dejaron a un lado la televisión para centrarse en diversos proyectos personales y sus vidas privadas. Otras como Lydia Lozano, Chelo García Cortes o Terelu Campos encontraron asilo en RTVE, fichando por el programa Mañaneros, la gran apuesta de la televisión pública para levantar la audiencia de las mañanas.

La misma Lydia Lozano ha encontrado un hueco en TVE con sus colaboraciones en Mañaneros y su participación en Baila como puedas como una de las concursantes estrella, demostrando que a su edad (63 años), se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. No solo por las oportunidades, también por las ganas que ella tiene por afrontar nuevos retos.

La adicción de Lydia Lozano

La carrera de Lydia Lozano ha vuelto a tener un ascenso después de fichar por TVE como una de las figuras más importantes. La colaboradora es la primera en asumir que después de la cancelación de Sálvame y su despido, vivió un momento de incertidumbre, ya que después de muchos años se veía sin ningún trabajo, algo que ella personalmente sufrió demasiado debido a que no puede estar sin trabajar.

"Fue como si me decapitaran porque, como dice Jorge Javier Vázquez, soy adicta al trabajo, me gusta mucho mi trabajo. Y me ha venido muy bien porque he escrito mi libro, pero verte así, de repente, sin trabajar, claro que da vértigo", comentaba la colaboradora a la revista Lecturas. Como señala, pudo escribir un libro sobre sus reflexiones de los años anteriores, pero la llama de la televisión siempre estuvo encendida.

Y es que también se ha embarcado en una nueva aventura ligada a las nuevas plataformas. Junto a sus antiguos compañeros de Sálvame grabó en Netflix un documental de varios capítulos titulados Sálvese quién pueda. La trama es tan simple como exitosa. Los colaboradores viajan todos juntos a Estados Unidos y México para visitar programas del estilo de Sálvame pero al otro lado del Atlántico.

Los espectadores pueden ver las interacciones de los colaboradores más clásicos del programa, además de conocer alguno de los secretos mejor guardados. Todo un éxito que se espera repetir con una nueva temporada.