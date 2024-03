La relación que están manteniendo dos concursantes de Supervivientes: "Voy poco a poco"

Esta edición de Supervivientes ya ha cogido velocidad crucero con nominaciones, eliminaciones, peleas, retos, amor... Se han juntado todos los condicionantes para hacer un concurso que sea recordado. Solo faltaba una cosa, que ha tardado en aparecer, pero por las imágenes vistas en la última gala, una nueva historia de amor se puede estar gestando en las playas de Honduras.

Además de la relación de Claudia Martínez con Mario González, ambos concursantes del programa y pareja desde antes de llegar a la isla, parece que ha surgido una nueva pareja de la nada. Se trata de Gorka Ibarguren y Miri Pérez-Cabrero. En las últimas horas, se les ha visto siempre uno al lado del otro y las declaraciones y conversaciones que han mantenido hacen levantar rumores sobre un supuesto amor.

Gorka, más lanzado que Miri, se le ve encantado con la presencia de la exconcursante de MasterChef. Ambos han compartido un momento de intimidad en la playa, mientras echaban una siesta. Ambos se van conociendo, poco a poco, y se nota que hay una complicidad especial entre concursantes, que han llegado a descubrir que comparten el mismo signo del zodiaco.

"Oye, ¿te puedo decir en confianza una cosa que llevo pensando y nunca te he querido preguntar…? No sé por qué es, pero como que no preguntas mucho a la gente en plan sobre sus vidas, no sé si porque te da vergüenza…", se atrevió a confesar Gorka, intentando conocer un poco más a Miri, que le contestó con una sonrisa tímida. "Es porque quiero descubrir, porque me das intriga", continuó insistiendo Gorka.

"Voy poco a poco, no sé", fue la única respuesta que dio Miri, dejando con la intriga a Gorka. No obstante, la actriz ha dejado una reflexión muy interesante. "El amor es lo mejor del mundo, ahora no lo tengo, pero es lo mejor que me ha pasado en la vida", ha detallado Miri.

Alejada de sus compañeros y de Gorka, la concursante ha confesado a las cámaras de Supervivientes lo que siente por Gorka y la relación que mantiene. "Gorka es un niño monísimo. Me gusta su iniciativa y bueno, él me gusta", ha terminado por señalar. Se nota que hay cierta atracción entre ambos participantes, ya que Gorka piensa de una forma similar. "Lo que más me gusta de Miri es que es una chica muy activa, con mucha iniciativa y ganas de aportar. Es de corazón puro", ha terminado por concluir el concursante.