La decisión que Carmen Borrego no perdona a su hijo: "La rechaza como madre"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Sobre la ruptura entre Paola Olmedo y José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, siguen conociéndose datos que evidencian la mala relación que hay entre madre e hijo y el verdadero trato que la menor de las Campos habría tenido con su nuera.

La decisión que lo cambió todo

La ruptura sentimental entre José María, el hijo de Carmen Borrego, y Paola Olmedo, ha pillado a todos por sorpresa. Su madre, que ha tenido que abandonar 'Supervivientes', aún no sabe nada y, mientras vamos conociendo detalles de esta separación, Pipi Estrada señala los momentos clave de la mala relación entre la hija de María Teresa Campos, su hijo y su nuera.

Pipi Estrada, que ha cargado duramente contra la Borrego por haber abandonado 'Supervivientes' (aunque cabe destacar que ha sido el equipo médico y psicológico quien ha tomado esta difícil decisión), se centra en cuatro palabras para destacar lo que ha sucedido. El exyerno de Carmen habla de cuatro momentos clave que dinamitaron la relación familiar.

Los "capítulos desagradables" entre Carmen Borrego, su hijo y su nuera

No es ningún secreto que la relación entre Carmen Borrego con su hijo y su nuera no estaba bien, pero Pipi Estrada quiere aportar algo de luz al respecto. Habla de "cuatro capítulos desagradables" que van desde que la pareja se conoce hasta que se casan. "Hubo un momento en que el su hijo cambió el amor de una mujer por el amor de una madre. Quiso quedarse con su mujer y dejó a su madre aparte". Por esto Pipi habla de un "dolor insoportable".

Pero el colaborador de 'Fiesta' también habla de "la rabia que tuvo (Carmen) cuando vio que su hijo estaba con una mujer que a ella no le gustaba porque entendía que no era suficiente para su hijo, que se merecía algo más y su hijo eligió a esta mujer. En ese momento, ella no lo entendió por las circunstancias que rodeaban a esta mujer (a Paola)". Carmen habría sentido cierta impotencia cuando, como madre, "hace lo que puede por estar cerca de su hijo y su hijo la rechaza, no solo su presencia, sino todo lo que su madre le dice".

José María le habría dicho a su madre que esta es la vida que él habría elegido vivir y que no le pertenece a ella, dejando tocada a Carmen. "Después de todo lo que ella quiso para su hijo, al final, tiene que entender que su hijo elige su vida, su pareja y su familia. Se da cuenta de que tiene que cambiar de actitud y de estrategia. Para mí, hace que esto se convierta en una perdedora. Para estar cerca de su hijo, tiene que tragar con todo eso". Emma García insiste en recordar que esto es la opinión de Pipi al respecto.