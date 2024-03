La nuera de Carmen Borrego rompe su silencio y habla por primera vez de su ruptura: "Por el niño"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Ahora, ha sido Paola Olmedo la que ha roto su silencio para hablar abiertamente de una ruptura que promete dar que hablar.

Paola rompe su silencio

Este pasado miércoles, conocimos la separación de José María Almoguera y su mujer Paola Olmedo, dos años después de su boda y nueve meses después del nacimiento de su primer hijo, coincidiendo con la participación de Carmen Borrego en Supervivientes. Era el propio sobrino de Terelu quien confirmaba la noticia a Semana. Ahora, ha sido la otra protagonista, quien ha roto su silencio.

A pesar de que no han trascendido las causas de esta decisión, ambos sostienen que no han intervenido terceras personas. Por su parte, Paola no ha querido entrar en detalles y está intentando continuar con su vida normal. Al encontrarse con las cámaras del programa de TardeAR, muy sonriente, ha contestado al reportero que "estoy bien. No tengo nada que decir. Yo estoy bien. Estamos bien por el niño, claro", han sido sus contundentes palabras.

Pipi Estrada tira de la manta

El colaborador de 'Fiesta' también ha dado nuevos datos sobre la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo tras menos de dos años de matrimonio. La noticia ha consternado a todos los periodistas, por lo que puede que la reacción de la colaboradora de televisión es uno de los momentos más esperados.

La pareja ha sido muy discreta durante estos dos años de matrimonio, aunque Pipi Estrada se ha mantenido en contacto con Paola, mediante una amiga común. El periodista considera que Carmen Borrego no tenía buena opinión de su nuera. "José María es un chaval extraordinario y está enamorado de su mujer, para mí es un cese temporal de la convivencia. No sé quién ha tomado la decisión, pero él sigue enamorado, ha habido un desgaste por parte de ella y él sigue luchando por volver con su mujer", ha indicado el colaborador de televisión. "Él va a seguir peleando por esta relación. Viven muchos en una casa muy pequeña y eso desgasta", ha afirmado, informando que Paola y José María viven junto al resto de la familia de la esteticista, algo que han desmentido sus compañeros en el plató. "Además, Paola tiene muy buena relación con su suegro, pero el resto de conflictos se han calmado, pero no solucionado", ha finalizado.