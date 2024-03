Bruno Vila consigue el paso a la final de 'Bailando con las estrellas' escanciando sidra

Bruno Vila consiguió ayer, contra todo pronóstico (por parte de los jueces) colarse en la final de 'Bailando con las Estrellas'. El concursante de 'Reacción en Cadena' que consiguió dar el paso a otro concurso de la televisión tras ganarse el favor del público junto a los Mozos de Arousa, que ahora ha construido su camino hasta la final del programa de baile pese a las disconformidad de compañeros y jueces.

La mañana del sábado en la que Vila se jugaba su puesto en 'Bailando con las Estrellas' el concursante se mostró nervioso por redes sociales y no desistió en su labor de pedir el voto para prolongar su estancia. A pesar de todo, trató de relajarse un rato haciendo honor a Asturias tomando una sidra, eso sí, con escanciador automático al que también le pusieron nombre: "Con Manuel, el mejor escanciador (que nos dijo que esta noche también le va a dar los 10 puntos a Bruno Vila)".

Como siempre, el concursante contó también con el apoyo de sus Mozos de Arousa. Borjamina se ha convertido en uno de los apoyos más visibles de Vila en el concurso y ya van unos cuantos vídeos en los que ha salido a pedir el voto para él o, incluso ha dado la cara para defenderle ante las críticas de los jueces.

Un jurado muy duro

Para esta actuación, Vila apostó por bailar un freestyle moderno al ritmo de 'What was I made for?'. Sin embargo, de nuevo ha vuelto a no convencer al jurado. "Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás’’, ha dicho Julia. A pesar de ello, ha conseguido cosechar una puntuación de 29 puntos por su progresión.

Esa era solo la primera de las dos coreografías que debía defender en esta ocasión. En segundo lugar optó por un chachachá al ritmo de Cuéntame, que aún ha provocado una reacción más negativa de los jueces: "En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar. Esto es un concurso de baile y lo siento si me repito, pero tú no bailas"