¿Qué fue de Chiqui de Gran Hermano? Este es el motivo por el que no puede volver a la televisión

Almudena, más conocida como 'Chiqui' de Gran Hermano, se hizo conocida gracias a su paso por el reality de convivencia más famoso de la televisión. Así, la murciana logró hacerse un hueco en Telecinco como colaboradora de algunos de los espacios de la cadena. Sálvame fue uno de sus últimos destinos televisivos y también el plató en el que contó parte de la convulsa relación que mantuvo con su ya exmarido Borja.

En la versión Deluxe del espacio presentado por Jorge Javier, la concursante de reality se abrió en canal para desgranar uno de los momentos más complicados de su vida. Tras estas apariciones más una sección propia en la edición vespertina de Sálvame, poco se volvió a saber de la colaboradora de televisión hasta ahora.

De Gh a la pequeña pantalla

A Almudena, alias 'Chiqui', no se le puede negar que sea una mujer que se reinventa cada día. Hace un año nos contó que trabajaba como lavandera industrial, aunque en su currículum encontramos las profesiones de reportera, cajera o sexóloga. Ahora sorprende con un nuevo trabajo en un concesionario.

"Ahora estoy aquí, vendiendo coches", nos cuenta Chiqui, ilusionada con el inicio de esta nueva etapa laboral. Celebra que puede conciliar la vida familiar y que su truco es "ser yo misma, súper simpática". Dicen que están muy contentos con ella y que ya ha vendido un coche de alta gama, valorado en 60.000 euros.

¿Qué ha sido de Chiqui?

Chiqui nos cuenta que la razón por la cual ha estado alejada de la televisión tanto tiempo: "He estado cuidando de mis padres y luego entre casa, niños y trabajo no podía". "Ahora no puedo volver a la televisión, pero la echo de menos. Sé que al publico le encanto", añade la exparticipante de 'Gran Hermano'.