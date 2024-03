"Un dolor insoportable": así es la relación de Carmen Borrego con su hijo antes de su separación

Carmen Borrego está a punto de aterrizar en España y no sabe lo que se le viene encima. La concursante de 'Supervivientes' ha sido obligada a abandonar Supervivientes por su delicado estado de salud, pero mientras ella luchaba por permanecer en el programa, en España la vida seguía pasando.

En su ausencia, a su hijo le ha dado tiempo a separarse, una noticia que sin duda impactará a Borrego. Sin embargo, es bien sabido que desde que este comenzó su relación, el vínculo madre e hijo se vio perjudicado. Así lo ha recordado Pipi Estrada en 'Fiesta', donde ha querido hablar de cuatro momentos clave en la separación.

El dolor de Borrego

Estrada definía esta situación como un "dolor insoportable" cuando la relación de José María Almoguera y Paola Olmedo comenzó: "Hubo un momento en que el su hijo cambió el amor de una mujer por el amor de una madre. Quiso quedarse con su mujer y dejó a su madre aparte".

Según las palabras de Pipi Estrada, a Carmen Borrego esta noticia le podría sentar más bien que mal, ya que su relación con su nuera no es lo que se considera idílica. Para el colaborador de 'Fiesta', esto podría hacerle sentir "liberada": "La rabia que tuvo (Carmen) cuando vio que su hijo estaba con una mujer que a ella no le gustaba porque entendía que no era suficiente para su hijo, que se merecía algo más y su hijo eligió a esta mujer. En ese momento, ella no lo entendió por las circunstancias que rodeaban a esta mujer (a Paola)".

Pipi, tachado de mentiroso

Quien sí que ha sido testigo de la ruptura y ha salido inmediatamente a desmentir a Pipi ha sido Terelu Campos, que ha sido muy clara con la información proporcionada por el periodista. La colaboradora ha salido a defender a su heramana a través de una publicación de Instagram: "¡Que nadie os engañe! ¡Esto que está diciendo este personaje en ese programa es no decir ni una verdad! Primero porque jamás ha tenido acceso a ninguna información familiar de nada. Qué vergüenza y que se incluyan no solo él".