La espectacular cifra de dinero tras el anuncio de Makoke en Supervivientes: "El caché de Carmen Borrego es tuyo"

Con el abandono de Carmen Borrego queda una vacante en 'Supervivientes 2024' y la organización ya se ha puesto manos a la obra para encontrar una sustituta a la altura de la hija de María Teresa Campos, una de las grandes protagonistas del reality en los 21 días que ha aguantado en Honduras. Y si Marieta -popular tras su polémico paso por 'La Isla de las Tentaciones'- ha reemplazado a Zayra Gutiérrez, ahora Nagore Robles podría hacer lo propio con la hermana de Terelu. ¿Aceptará el desafío?

En un primer momento ha sido la propia colaboradora la que ha lanzado el órdago, postulándose en directo como posible nueva concursante durante 'Supervivientes: Conexión Honduras'. "Nagore se quiere ir como candidata para sustituir a Carmen Borrego" ha revelado Makoke. Y, cuando Sandra Barneda le ha pregutado si era cierto, la donostiarra no se lo ha pensado dos veces: "Si me pagan lo mismo que a Carmen voy" ha asegurado

Una condición que la dirección del programa no ha dudado en aceptar sin condiciones, como revelaba la presentadora a Nagore que, ante tal oferta se ha quedado sin palabras (ya que se especula que el caché de Borrego sería de 18.000 euros semanales). "Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a 'Supervivientes. Es importante, se han comprometido a pagarte lo mismo que a Carmen Borrego si te conviertes en concursante de 'Supervivientes. Son exactamente las mismas condiciones y te firmo yo un contrato que también tengo la legitimidad" ha insistido Sandra, apuntando que la oferta iba "completamente en serio" y si la vasca firmaba el contrato tendría los billetes de avión para irse a Honduras antes de que terminase el programa.

"Hay un compromiso laboral que tengo. Si este compromiso me espera, y veo el contrato y es lo mismo que Carmen me subo al avión..." ha reaccionado Nagore, que completamente descolocada ha pedido tiempo para dar una respuesta a 'Supervivientes': "Una decisión así no se toma a la ligera porque yo no abandono, si voy es hasta el final". La respuesta definitiva de la influencer, el martes en 'Tierra de nadie' con Carlos Sobera.

Marieta llega a Supervivientes

Marieta se lanzaba en la pasada gala del helicóptero para convertirse en concursante de 'Supervivientes' y dejaba de piedra a sus compañeros cuando entraba, por primera vez en la palapa para darles la noticia de que iban a ser uno más.

a conocida por 'La isla de las tentaciones 7', después de estar sus primeros momentos con sus nuevos compañeros, llegaba a 'Playa Limbo', el grupo del que ya forma parte. "Joe, qué guay, ¿no? Me parece esto una fantasía", era la primera impresión de Marieta al llegar a su nuevo hogar.

A la mañana siguiente, llegaba la hora de que la nueva concursante comiese su porción de coco correspondiente, algo que le hacía reaccionar: "¿Dónde está el sabor a coco de los helados de coco que te tomas en la playa?" Como también aprendía a recoger los palos necesarios para el fuego y comía pescado, algo que fuera no haría: "No me gusta, pero ni tan mal que me lo estoy comiendo".