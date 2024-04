Nagore, nueva concursante de Supervivientes: la escandalosa condición que ha impuesto para participar

Supervivientes sigue regalando momentazos. A los abandonos de Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego, ambas por problemas médicos, se suma ahora la llegada del huracán Marieta.

La concursante más polémica de la última edición de La isla de las tentaciones llegaba al concurso para cubrir el hueco que dejaba la hija de Guti e intentar hacerse con el ansiado premio final.

Pero lo que nadie esperaba es que en la gala de anoche se fuera a producir el bombazo definitivo de la edición. Nagore Robles sorprendía a todos postulándose como candidata a sustituir a Carmen Borrego en el reality con una estricta condición: cobrar el mismo caché que la hermana de Terelu Campos.

A pesar de lanzar este órdago y de que la organización haya aceptado, la vasca no tomará su decisión final hasta el próximo martes, cuando todos saldremos de dudas sobre si la colaboradora será o no concursante de pleno derecho en el reality.

Nagore Robles ¿A Supervivientes?

Algo que nadie espera pasaba durante 'Supervivientes: Conexión Honduras', cuando salía a la luz que a Nagore Robles le gustaría ir a Honduras como sustituta de Carmen Borrego para concursar, la propuesta se le hacía a la colaboradora en directo por sorpresa y se vivía un momentazo en directo.

"Nagore se quiere ir como candidata para sustituir a Carmen Borrego", aseguraba Makoke en plató, pregunta que le hacía Sandra Barneda para saber la respuesta real de la colaboradora: "¿Te propones como candidata?". Y Nagore Robles lanzaba un completo órdago en directo: "Si me pagan lo mismo que a Carmen voy".

Sandra Barneda apuntaba esta condición de Nagore y revelaba momentos más tarde lo que le proponían desde la dirección del programa: "Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a 'Supervivientes". Esto revolucionaba por completo el plató y la presentadora recordaba la oferta: "Es importante, se han comprometido a pagarte lo mismo que a Carmen Borrego si te conviertes en concursante de 'Supervivientes".

Nagore quería ver el contrato y saber las condiciones que tenía la hermana de Terelu Campos. "Son exactamente las mismas condiciones y te firmo yo un contrato que tengo también la legitimidad", aseguraba Sandra Barneda y en un papel, en la mesa del plató, firmaba asegurando que las condiciones eran las mismas: "Esto va completamente en serio. Si firmas el contrato antes de que termine el programa te damos los billetes de avión".

Algo a lo que la colaboradora reacciona y explicaba la situación: "Hay un compromiso laboral que tengo, si este copromiso me espera me subo al avión y veo el contrato de Carmen y es lo mismo...". "Confía en mí, es lo mismo y me están diciendo que vas a cobrar exactamente lo mismo", reiteraba Sandra Barneda y le preguntaba algo: "¿Vas a aguantar lo mismo que Carmen Borrego?".

Tras esto, Nagore dejaba claro que era algo que se estaba pensando muy en serio y al final de 'Conexión Honduras' prefería tener un tiempo para poder dar una respuesta: "Una decisión así no se toma a la ligera porque yo no abandono, si voy es hasta el final". Por lo que dará la respuesta definitiva el martes a Carlos Sobera, en 'Tierra de nadie': ¿Será concursante oficial de 'Supervivientes?