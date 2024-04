Preocupación por el estado de salud de Roberto Brasero: "Me bajan las defensas"

El estrés puede manifestarse de muchas maneras. Cualquiera de ellas puede ser bastante molesta. Es el caso de Roberto Brasero, presentador del tiempo en Antena 3, quien ha sorprendido desvelando la afección que sufre por Semana Santa a causa del ritmo de trabajo. Ha sido en Espejo público donde el comunicador ha indicado que se le "bajan las defensas porque tengo mucho trabajo".

Una bajada de defensas que tiene una desagradable e incómoda consecuencia.

Problemas de salud

La previsión del tiempo de cara a Semana Santa se convierte, cada año, en una de las más complicadas para los meteorólogos, que sienten la presión de aquellos que desean ver los pasos religiosos desfilar por las calles de sus ciudades.

Este lunes, Roberto Brasero, el 'hombre del tiempo' de Antena 3, ha narrado en Espejo Público qué le ocurre cada Semana Santa debido al estrés que le genera su trabajo y la necesidad de hacerlo correctamente.

"Me bajan las defensas porque tengo mucho trabajo y me sale un herpes. Cuando se fue acercando esta semana, íbamos viendo que se cumplía este pronóstico de lluvias, pero semanas antes no sabes si se va a cumplir o no y por ahí viene ese afán por hacerlo bien", ha destacado Brasero.

Asimismo, el meteorólogo ha agregado que en esta Semana Santa "no solo ha llovido, sino que ha llovido más que en todo lo que llevamos de año". La borrasca Nelson ha mantenido en jaque a todo el país y, este lunes, sigue manteniendo la alerta en Asturias, Galicia y Cataluña.

De la misma manera, Roberto Brasero ha señalado en Espejo Público que, una vez dada por terminada la Semana Santa, el buen tiempo regresará a nuestras calles y, de nuevo, tendremos temperaturas de hasta 30 grados en ciudades como Córdoba, aunque el fin de semana regresarán las lluvias.