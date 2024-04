La profesión de Alejandra Rubió lejos de los platós de la televisión que la lleva a la gran pantalla

Cuando se supone que viven uno de los mejores momentos de su relación sentimental, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han dejado ver por las calles de Madrid con una actitud de lo más llamativa. Lejos de caminar juntos, de la mano o incluso con una sonrisa, ambos han protagonizado unas imágenes cuanto menos sorprendentes.

La presencia de las cámaras parece no gustarle demasiado a la pareja, ya que a pesar de que en diferentes ocasiones hemos podido ver cómo presumen de su amor en público, cuando ven a los periodistas su actitud cambia por completo. Hoy mismo el equipo de Europa Press ha podido hablar con Alejandra, quien ha a segurado que la situación que está viviendo es "surrealista".

Cuando le han preguntado sobre su altercado con una periodista, ha respondido contundente: "O sea, es que va muy atrás. Eso fue hace unos días ya. Por favor, chicos, te lo pido. Te entiendo, ¿vale? Pero es que no sabéis... O sea, esto ya es surrealista. Llevo dos meses así. Por favor, ¿eh?".

La hija de Terelu Campos está viviendo unas semanas en el foco mediático que no está llevando demasiado bien: "Por favor, déjame tranquila un poco, te lo pido, ¿vale? Es que no os voy a decir nada, entonces es que me parece una pérdida de tiempo".

Es por ello que ha asegurado que ni ella, ni el hijo de Mar Flores, van a querer comentar nada sobre su relación: "Nada, no, no por nada, sino porque no vamos a hablar, así que por favor, déjame un poco tranquila, ¿vale? Vale, ya se ha contestado, déjame ya, por favor, joder, de verdad".

Sus estudios

Alejandra Rubio ha dejado muy claro que a la hora de responder directa, no hay quien le gane. La hija de Terelu Campos se ha enfrentado a un seguidor sin paños calientes tras decirle abiertamente que a ella no se le dan bien los estudios y por eso no está haciendo una carrera convencional. Una crítica que ha tenido que escuchar en otras ocasiones y de la que se ha defendido ahora con uñas y dientes. La influencer ha explicado por qué no ha estudiado una carrera universitaria. la colaboradora de 'Fiesta' ha defendido su decisión de no estudiar ninguna carrera universitaria. Orgullosa de la decisión que ha tomado y por seguir adelante con su pasión ante todo, la nieta de María Teresa Campos ha aclarado que ella siempre ha sido una buena estudiante y que el no haber cursado estudios universitarios se debe a que ha seguido lo que realmente le hace feliz: la interpretación. "Me siento muy identificada con Úrsula Corberó”, reconocía la nieta de María Teresa campos en un entrevista.

Lo está haciendo a través de una prestigiosa escuela y le queda ya un año para terminar, tal como ella misma ha explicado. "He sido una niña con notazas en el colegio y acabé Bachillerato con una media bastante buena. ¿Ser malo en los estudios es no querer estudiar ADE, por ejemplo?", se ha preguntado en alto para dejar en evidencia a ese seguidor que la ha juzgado a través de su pregunta.

Para dejar constancia de ese error que ha tenido al criticar los pasos que ha dado, la hija de Terelu Campos ha explicado por qué no ha estudiado una carrera universitaria como tal, pero no ha parado de formarse en lo que desde niña ha sido en lo que verdaderamente ha despuntado. "Desde que tengo uso de razón pinto, bailo y me gusta todo lo relacionado con el arte. Intenté seguir lo establecido", ha apuntado, pero al final fue todo en vano.