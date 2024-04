Sandra Barneda obligada a intervenir en una nueva pelea de Ángel Cristo Jr: "Te vas a arrepentir"

La tensión en Supervivientes va en aumento. Tras el abandono de Carmen Borrego y Zayra Gutiérrez por problemas de salud, ahora se suman los encontronazos que Ángel Cristo Jr sigue teniendo en la isla con muchos de sus compañeros. Esta vez, ha sido Mario González con el que ha protagonizado una nueva pelea en la que hasta Sandra Barneda ha tenido que intervenir.

"Tirillas ciclado", era el desafortunado comentario que el hijo de Bárbara Rey profería al concursante y que su novia, Claudia no dudaba en afear.

"Estás diciendo cosas de las que te vas a arrepentir", decía la presentadora al intentar mediar en una discusión que subía de intensidad por minutos.

Te vas a arrepentir

Sandra Barneda les ha pedido que sean transparentes y sinceros y Ángel Cristo Jr. se ha puesto a hablar de Mario. "Es una persona que no sabe ganar ni perder. Siempre está poniendo excusas, cada vez que hace una prueba, cuando no es una tablita es esto o aquello y le echa la culpa a alguien", ha manifestado. También ha dicho que en hay dos equipos,"uno el mío, que se está partiendo el lomo, que quiere estar hasta el final haciendo supervivencia y en el otro no". Hasta Aurah Ruiz, compañera de Mario, se ha reído de forma sarcástica.

Enseguida Ángel Cristo, que ya criticó a Mario y Aurah Ruiz, se ha debido de dar cuenta de que se ha excedido porque se ha justificado así: "Me estaba criminalizando. Desde el primer día le he caído mal". Claudia ha intervenido para decirle que era "un maleducado" y defender a su novio. Y los ataques de Ángel han sido ya contra los dos: "Tú y Claudia nunca os vais a votar. Es una vergüenza. Lo único que queréis subir son los seguidores". Claudia ha dicho, “Yo flipo, quéjate a dirección". La discusión ha subido de tono, Ángel le ha dicho que "me has llamado payaso, chulo, que te ha ido en la vida mejor que a mí". Hasta Miri Pérez Cabrero ha metido baza y ha dicho que el hijo de Bárbara Rey cuando discute y se exalta "pierde las formas".

Sandra Barneda, que ya ha intervenido en otras ocasiones cuando se producen momentos tensos, como ocurrió hace unos días con su novia Nagore a quien dio un zasca, ha cortado de forma radical, especialmente cuando Aurah Ruiz ha empezado a intervenir en la conversación, y la trifulca amenazaba con pasar a mayores.

Tampoco le ha gustado a Sandra Barneda las formas con las que Ángel ha rehusado hacer algo que le gustaría al programa que Mario y el hijo de Bárbara Rey echaran un pulso. Ángel ha dicho que a pesar de creerse tres veces más fuerte que él "no le daría ni un minuto de gloria, porque no se lo merece". Sandra, con un tono gélido ha soltado: "¿Perdona Ángel? ¿Qué has dicho?". Y ha añadido; "Vamos a calmarnos y a respirar tres veces porque sobre todo tú Ángel, estás diciendo cosas de las que te vas a arrepentir".