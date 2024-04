Bruno Vila abandona Bailando con las estrellas tras su malas críticas por llegar a la final: "No es esta la final que nosotros queríamos"

Bruno Vila está viviendo momentos complicados durante su participación en 'Bailando con las estrellas'. Pese a que el gallego cuenta con el apoyo del público del programa, lo cierto es que el resto de concursantes y los miembros del jurado no creen que el Mozo de Arousa merezca seguir en la competición.

En el último programa, Bruno Vila escuchaba bastante afectado cómo sus compañeros se quejaban de que él siguiera en el concurso mientras otros participantes con mayor nivel que él han sido eliminados. Sea como fuere, Bruno no se rinde y no se deja achicar por las críticas, y sigue semana tras semana preparando las coreografías de su maestra de baile, Marta Blanco. Para la semifinal de 'Bailando con las estrellas' Bruno ha defendido sobre el escenario un Freestyle contemporáneo al ritmo de 'What was I made for?' ¿Le habrá gustado al jurado?

Una semana más, los miembros del jurado han valorado la actuación de Bruno Vila y no se han quedado cortos a la hora de criticar su paso por el escenario en la semifinal del concurso.

Julia ha sido bastante dura con el concursante: ‘’Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás’’.

Pese a que el concursante ha tenido más malas críticas que buenas, también han valorado positivamente que haya mejorado un poco en su técnica a medida que ha avanzado el concurso. Finalmente, Bruno ha conseguido un total de 29 puntos. Julia Gómez no se ha mordido la lengua al valorar el número de Bruno: "En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar". Gorka Márquez sigue sin ver la evolución de Bruno y así se lo ha hecho saber: "Esto es un concurso de baile y lo siento si me repito, pero tú no bailas". La segunda actuación de Bruno ha logrado la puntuación más baja de la noche: 22 puntos. Tras unas actuaciones de infarto, los votos del jurado junto con los emitidos por la audiencia decidían que fuesen Athenea y Jonan los dos concursantes que debían enfrentarse al último baile. Bruno Vila se convertía así en finalista de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' y los miembros del jurado dejaban clara su disconformidad con la decisión del público: "Parece que nuestro trabajo no vale para nada, no es esta la final que nosotros queríamos". Tras una ajustada votación, era Jonan Wiergo quien abandonaba el concurso.

Adiós a Bailando con las estrellas

Pese a las críticas, Bruno Vila continúa su periplo con Telecinco y abanona Bailando con las estrellas hasta el próxio fin de semana para volver una tarde más a Reacción en cadena. Durante la prueba de "palabras encadenadas", los Mozos de Arousa han seguido haciendo de las suyas. El protagonista esta vez ha sido Bruno Vila, que también participa en otro programa de la cadena y ha querido enviar una pequeña pulla a modo de broma al jurado de 'Bailando con las estrellas'. Ion Aramendi ha indicado que el tema de hoy para el juego eran los villanos: "El tema es guay", ha informado el presentador a los concursantes. Tras escucharle, Bruno no ha dudado en comentar el tema con el que van a jugar y se ha atrevido a lanzar su pulla. "Me sé muchos", ha explicado Bruno con la mano levantada. En ese momento, el público del plató ha empezado a alarmarse al ver que se estaba refiriendo a todo el jurado del talent show de baile. "Antonia, Julia, Gorka, Blanca...", han comenzado a enumerar Borjamina y Bruno entre risas. Ion también se ha quedado sorprendido con el comentario de los Mozos de Arousa.

"¡Uy, uy, uy! ¡Lo que está diciendo!", ha expresado el presentador cuando ha escuchado a Bruno criticar al jurado de 'Bailando con las estrellas'. Tras esto, Ion, en broma, le ha dicho que volviese al programa y al juego, y que no piense en esos "villanos": "Bruno, Bruno, vuelve a 'Reacción en cadena'".

Bote millonario

Los Mozos de Arousa han conseguido algo histórico en 'Reacción en cadena'. Por primera vez, Raúl, Borjamina y Bruno se han llevado a su bote millonario la mayor cifra jamás registrada en el programa. Nada más y nada menos que 55.000€ que han acumulado a su bote después de acertar el eslabón misterioso. Los gallegos se han convertido en los mejores concursantes de 'Reacción en cadena' al llevarse uno de los botes más grandes en la historia del concurso. Los Mozos tienen ya en su bote millonario 1.513.987 euros.