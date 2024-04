Carmen Borrego ya está en España y estas han sido sus primeras palabras sobre la separación: "No me lo puedo creer"

Carmen Borrego ha sido obligada por los médicos de Supervivientes abandonar el reality. Tras semanas apartada de sus compañeros de concurso por los altos sus problemas de salud, finalmente, la hermana de Terelu Campos deberá poner rumbo a España y abandonar Honduras. Aquí le esperan unos cuantos frentes abiertos, uno de los más complicados y que la colaboradora de televisión puede que ni se espere es la separación de su hijo José María Alamoguera de su mujer, Paola Olmedo, con la que no llegó a estar casado ni dos años.

A esto se suma la polémica relación que su sobrina Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia y la soledad de su hermana Terelu, que fue vista pasando su Semana Santa más amarga con la notable ausencia de su madre, la desaparecida María Teresa Campos.

Carmen Borrego ya está en España. Tras su fugaz paso por Supervivientes, la hija de María Teresa Campos ha vuelto con más frentes abiertos que nunca y estás han sido sus primeras palabras.

Ahora, ha sido Paola Olmedo la que ha roto su silencio para hablar abiertamente de una ruptura que promete dar que hablar.

‘Vamos a ver’ muestra la llegada de Carmen Borrego a España, tras su paso por el concurso de ‘Supervivientes’. La colaboradora de Telecinco se encontraba en observación, después de sufrir numerosos ataques de ansiedad.

Jorge Javier desvelaba el comunicado del equipo médico del concurso que explicaba que “Carmen Borrego, tras pasar un período bajo observación y tratamiento psicológico y médico, no consigue controlar el alto nivel de ansiedad que le provoca su posible regreso al concurso. Al tratarse de un cuadro de ansiedad reactivo se aconseja que cese su participación en el programa".

En el propio aeropuerto de Barajas estaban todos los periodistas esperando a la superviviente para conocer sus primeras palabras, después de enterarse del divorcio de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo, que tanto revuelo mediático ha causado y que ha acaparado numerosas portadas de revistas. La hermana de Terelu, se ha mostrado seria y ha optado por tener en todo momento unos cascos con los que no escuchar las preguntas de los reporteros y avanzar rápidamente por el aeropuerto.

Carmen Borrego, sobre la separación de su hijo: "Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz"

Fue durante la emisión de ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ donde la periodista se enteraba de la noticia de la separación de su hijo, que bastante sorprendida explicaba que “¿Esto es verdad? No me lo puedo creer” Además, Carmen Borrego aseguraba que “cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido. Para mí es una noticia devastadora y muy mala”.

Por último, tras conocer la noticia de su salida del concurso, Carmen expresaba que "lo he estado pasando mal, pensaba que estaba un poco mejor, ya veo que los médicos han decidido que no, me voy a quedar con lo mejor de este concurso y me voy a ir con la pena de haber conseguido un poco más".