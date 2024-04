La madre de Adara Molinero pasa por quirófano para someterse a una doble intervención: "Tengo un poco de cosilla"

Los retoques estéticos están la orden del día y en el universo Mediaset son marca de la casa. Esta vez es Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, la que ha sorprendido anunciando en Instagram que se someterá a una doble intervención para acabar con dos de sus complejos.

Durante su anuncio, la exconcursante de GH Dúo aprovechaba para reivindicar que, a pesar de tener 50 años, nunca es tarde para mejorar aquellos detalles físicos que pueden crear inseguridades.

Paso por quirófano

Elena Rodríguez pasa por quirófano para someterse a dos cirugías estéticas. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha decidido realizarse una abdominoplastia y una mastopexia; operaciones que llevaba tiempo queriendo realizarse.

La madre de Adara Molinero anunciaba recientemente la firme decisión que había tomado. La triatleta lleva tiempo queriendo mejorar la apariencia de su abdomen, zona de su cuerpo que, a pesar de la buena alimentación que lleva y del deporte que hace, ha ido perdiendo firmeza y elasticidad con el paso del tiempo y de los años.

"Es un gran complejo que tenía", dice hablando de su "tripita", cuya apariencia empeoró tras su paso por 'Supervivientes', reality en el que Elena perdió una notoria cantidad de peso, empeoró la apariencia de su abdomen .

En un primer momento, la también madre de Aitor Molinero solo tenía intención de realizarse esta intervención, sin embargo, tras acudir a consulta los cirujanos le animaron a operarse también el pecho.

"Me hace muchísima ilusión, llevaba mucho tiempo pensándolo y me ha costado mucho tomar la decisión, pero por fin la he tomado. A veces, cuando llegamos a cierta edad, yo tengo 50 años, nos conformamos. ¿Y por qué?¿ Por qué no te vas a poder hacer cositas para estar mejor y poder sentirte mejor", dice con ánimo y muchos "nervios" mientras lanza un reivindicativo mensaje.

"Tengo un poquito de cosilla", ha reconocido más tarde desde la habitación del hospital en la que se recuperará tras su paso por quirófano.