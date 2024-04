Makoke, devastada y enfadada tras la sonada ruptura: ha roto a llorar

Las dos semanas que Lorena Morlote ha pasado en 'Playa Limbo' con Laura Matamoros antes de convertirse en la segunda expulsada definitiva de 'Supervivientes 2024' le van a pasar factura de una manera que ni ella misma imaginaba. Su buena sintonía con la hija de Kiko Matamoros -con la que incluso planea abrir un centro de belleza en Madrid- y sus críticas a Makoke (no dudó en imitar a la influencer y entonar el famoso 'Makoke a la calle) tras más de 20 años de amistad la han puesto en el ojo del huracán y han provocado el fin de su relación con la colaboradora.

"¡Qué bien que esté en la calle ya! Se está retratando. Estoy loca por verla, tengo unas ganas de verla de frente, de mirarla a la cara... Es una cobarde, si se meten conmigo, se burla de mí, aunque sea de forma graciosa y se queda callada, es de ser una cobarde. Estoy muy decepcionada" ha reconocido la ex de Matamoros este lunes en 'Así es la vida', dando por zanjada su amistad con Lorena: "Yo no soy nadie para no perdonar a nadie, pero ya no la voy a tener como antes, se me ha caído una amiga".

Unas durísimas declaraciones a las que la peluquera ha tenido que enfrentarse a su regreso a Madrid este martes de madrugada. Sonriente en un primer momento tras pisar la terminal del aeropuerto de Barajas y confesando que se encuentra "muy bien" y la experiencia en 'Supervivientes' ha sido muy buena, la expresión de Morlote ha ido cambiando a medida que iba descubriendo el enfado de Makoke con ella por su alianza con Laura Matamoros.

Y aunque ha intentado aguantar el tipo, ha sido al enterarse de que su hasta ahora amiga ya no quiere tener relación con ella e incluso ha cambiado de peluquero cuando Lorena ha sido incapaz de aguantar más y, abrumada, ha roto a llorar, guardando silencio cuando le hemos preguntado si cree que esta ruptura tiene solución y si piensa pedirle perdón a Makoke.

Carmen Borrego llega a Madrid

Tras varios días aislada de sus compañeros, Carmen Borrego recibía el pasado jueves una noticia tan esperada como agridulce: el equipo médico de 'Supervivientes' recomendaba que abandonase el reality al no poder controlar los fuertes niveles de ansiedad que le ha provocado su breve pero intenso paso por los Cayos Cochinos. 21 días de concurso a los que la hija de María Teresa Campos ponía punto y final este domingo, despidiéndose de sus compañeros y haciendo un completo repaso de su vida en el 'puente de las emociones', antes de descubrir en directo la separación de su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo.

"Es una noticia devastadora" confesaba sin poder contener las lágrimas. "Pensé que José María era muy feliz con Paola. No sé qué ha ocurrido. Necesitaría hablar con él. Estoy segura y convencida de que mi hijo está sufriendo y yo no estoy con él para ayudarle. Pero pronto estaré, José, contigo" añadía totalmente desolada, diciendo adiós a Honduras con una inesperada noticia que la dejaba completamente en shock.

Y dispuesta a reencontrarse con José María y arroparle en este durísimo momento Carmen ha regresado a Madrid en la madrugada de este martes sin muchas ganas de hablar ante las cámaras de Europa Press, pero tranquila y con la cabeza alta a pesar de las críticas que ha recibido por su escasa implicación en el reality y lo rápido que ha tirado la toalla cuando era una de las grandes favoritas de 'Supervivientes 2024'.

Bronceada y visiblemente más delgada, la hermana de Terelu Campos ha abandonado la terminal del aeropuerto de Barajas con gafas de sol y unos enormes auriculares para no escuchar las preguntas sobre la separación de su hijo, evitando confirmar o desmentir si como se ha especulado ya conocía la noticia antes de irse a Honduras. Seria e impasible, la tertuliana ha dejado en el aire si cree posible una reconciliación entre José María y Paola, y tampoco ha aclarado si su nuera -con la que nunca habría tenido una buena sintonía- cuenta con su apoyo en estos momentos.

"Me siento como en casa" ha asegurado con una sonrisa en referencia a las preguntas de los reporteros, dejando entrever que una de las cosas que ha echado 'de menos' durante las 3 semanas que ha pasado en 'Supervivientes' es nuestra presencia en su día a día.