Paran 'Así es la vida' en directo tras la llamada de Julián Muñoz: esta es la última hora de su estado de salud

Despejadas todas las dudas en torno a Julián Muñoz. El exedil de Marbella ha irrumpido en el directo de 'Así es la vida' para hablar de su estado de salud y ha dejado a los presentes boquiabiertos.

El exedil de Marbella había vuelto al centro de lo mediático tras salir del hospital y revelar el delicado estado de salud por el que ahora está pasando. Gema, colaboradora del programa de Telecinco, ha conseguido entablar conversación con él: "Creo que la primera vez que le he llamado le he pillado un poco aturdido". Tras cortarse la llamada, cuenta Gema que ha vuelto a llamar y ha dejado claro que prefiere no hablar con la prensa.

"Me ha llamado la atención que me ha dicho que él no es nadie, que no quiere hablar con la prensa y que no cree que sea nadie para que la prensa se preocupe por él. Me ha dicho que está bien, que no nos preocupemos por él y que agradecería que no le cogiéramos como protagonista", contó la colaboradora, que al parecer suele tener un contacto muy estrecho con él.

Delicado estado de salud

Por su parte, ha revelado que piensa que "la familia no es consciente de que tenía el teléfono cerca" y que personalmetne ha notado que "hablaba lento".

Hace tan solo unos días el exedil recibía el alta hospitalaria tras pasar más de dos semanas en el Hospital Universitario Costa del Sol, donde ha estado arropado por su exmujer Mayte Zaldívar y por sus dos hijas. El exedil tuvo que ser ingresado a causa de una insuficiencia respiratoria. "Está malillo", comentaba Elia, una de sus hijas, hace apenas unos días. "Nada nuevo", aportaba por su parte Zaldívar al ser preguntada sobre la enfermedad de Julián Muñoz.

Esta dolencia ha empeorado en los últimos días debido a los problemas de corazón que padece. Cabe recordar que, debido a su enfermedad, Muñoz obtuvo en varias ocasiones el tercer grado penitenciario.

En el año 2021 recibió la libertad condicional por sufrir "una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable".