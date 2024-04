Antonio Tejado provoca la separación de su tía María del Monte: "No tiene que ser nada fácil"

María del Monte está atravesando una de las etapas más duras de su vida. Después de sufrir un robo en su casa de Sevilla, descubrió a través de la policía que su sobrino, Antonio Tejado, podría estar involucrado en la trama. Desde ese momento, la artista ha dado escasas declaraciones, dejando que las cosas se cuenten y solucionen en el juzgado, donde a su sobrino no se le augura un futuro muy alentador.

La situación se encuentra en un punto de incertidumbre, en el que Antonio Tejado y los otros cinco implicados se encuentran en prisión preventiva a la espera de ver como transcurre la situación hasta conocer la decisión definitiva del juez. Tejado, en boca de su abogado, ha pedido la libertad provisional, alegando que él no ha tenido que ver con los crímenes que cometió la banda de atracadores.

Sin embargo, fiscalía y juez no piensan lo mismo. La investigación señala al sobrino de María del Monte como autor intelectual de los robos. Mientras tanto, la situación de María del Monte, podría haber puesto a su pareja, Inmaculada Casal, en su contra. La artista tiene seguro que su sobrino ha estado involucrado en el asalto a su vivienda. Sin embargo, no deja de ser parte de su familia y siempre es duro tener que enfrentarse en casos así.

La discusión de María del Monte e Inmaculada Casal

La tensa situación que se vive en los juzgados ha terminado por trasladarse a la vivienda de María del Monte. La artista habría tenido un encontronazo con su pareja, Inmaculada Casal e incluso con la hija de esta, por la situación que se ha planteado de poder mandar a Antonio Tejado a la cárcel. Esto ha sido desvelado por Makoke en Así es la Vida. La colaboradora afirmó que había hablado con personas del entorno de la pareja para conocer al detalle la situación.

"Me cuentan y reconocen que hay una pequeña disputa entre ellas, la hija de Inmaculada también estuvo afectada, de María es su sobrino y, por lo visto, no ha habido un buen entendimiento, aunque me cuentan que María al final cederá en favor de Inmaculada y sí pedirá la prisión, pero si ha habido disputa entre ellas". La discusión nacía, según Makoke, de la posibilidad de pedir cárcel para Tejado o no, algo que para María del Monte podría ser demasiado.

María González Falcó

La propia Sandra Barneda, presentadora de Así es la Vida, dio una de las claves de la situación: "No tiene que ser nada fácil, con todo lo que han vivido. Yo solo espero que como pareja lo gestionen bien y no les afecte". Por el momento, ni María ni Inmaculada han hecho alguna declaración al respecto y se espera que sean los juzgados los que arrojen algo más de luz sobre el caso.