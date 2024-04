Belén Esteban pone rumbo a Estados Unidos y los comentarios no se hacen esperar: "Aquí tienes el resultado"

Belén Esteban hace tiempo que dejó la televisión. Tras el fin de Sálvame y su aparición en Netflix con Sálvese quien pueda, la de Paracuellos ha optado por mantener a sus seguidores al día de sus pasos a través de Instagram

En esa red social, la colaboradora de televisión comparte sus viajes, sus momentos en familia y su día a día. Una combinación de esos tres ingredientes es lo que ha mostrado a sus seguidores en uno de sus últimos posts, en los que se puede ver a la amiga de Jorge Javier Vázquez con unas voluminosas maletas en el aeropuerto.

Todo se trata del regreso de la televisiva a España tras pasar unos días en Estados Unidos con su hija Andrea y es que la primogénita de Jesulín y la de San Blas reside en el país americano, motivo por el cual su madre se ha desplazado con su marido Miguel para pasar unos días con ella.

"Me voy a España con el corazón lleno", decía la colaboradora en su post, una publicación que empezó a acumular rápidamente numerosos comentarios.

Rumbo a Estados Unidos

La de Paracuellos del Jarama tiene claro cuáles son sus prioridades y no duda a la hora de ir a visitar a su hija Andrea Janeiro siempre que puede. La joven terminó sus estudios en Reino Unidos y decidió viajar hasta Los Ángeles, lugar en el que se ha quedado a vivir para desarrollar al máximo su pasión por lo audiovisual.

Aunque Esteban comprende perfectamente la situación y se siente tranquila al saber que su hija está fuera del foco mediático español, ha declarado en múltiples ocasiones que la echa de menos cada día y que se le hace muy duro vivir a tantos kilómetros de 'su pequeña'.

La excolaboradora de Sálvame no ha querido mostrar fotografías junto a su hija (más allá de una imagen de sus manos que demuestra lo unidas que están), pero sí que ha subido un vídeo recopilatorio con algunos de los momentos más divertidos de los últimos días.

Como título al post, la amiga de Jorge Javier Vázquez ha lanzado una reflexión y un claro mensaje a su hija Andrea: ''Semana Santa en familia. Me voy a España con el corazón lleno de amor y de orgullo. Siempre te he enseñado a ser constante y sacrificarte por lo que quieres hacer, y lo has conseguido. Eres lo que más quiero en mi vida, nos sentimos muy orgullosos de ti''.

Comentarios

La publicación ha despertado la ternura de muchos de los seguidores de la comunicadora, quienes no han dudado a la hora de comentar y dedicar unas bonitas palabras a la madre y a la hija.

''Qué suerte tenéis de teneros'', ''Es ahora cuando ves todo tu sacrificio. Felicidades, te mereces lo mejor'', ''Olé por esas relaciones madre hija a distancia'' o ''El camino se demuestra andando y aquí tienes el resultado'' son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post.