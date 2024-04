Los comentarios de Alejandra Rubio contra su primo: "Las cosas de familia se hablan en familia".

Alejandra Rubio ha vuelto a dar que hablar después de las declaraciones incendiarias que ha realizado contra su primo, José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego saltó a los titulares en los programas del corazón después de que se conociese su separación después de dos años. Además, tanto José María como Paola dieron una exclusiva conjunta criticando a Carmen Borrego que está concursando en Supervivientes.

Ante esto, Alejandra Rubio no ha podido quedarse callada y ha arremetido contra su primo. "Lo que no entiendo es su motivación, si los demás no tienen información, no tienen mucho que contar", señala la hija de Terelu sobre la exclusiva, añadiendo que se puede armar algo más grande después de las afirmaciones que aparecen en la entrevista. "De esto se va a hablar un montón de tiempo poniéndonos a todos en un compromiso".

Pero lo que más critica Alejandra es la actitud de su primo hacia su madre, señalando que los asuntos familiares no habría que airearlos en la prensa, sino tratarlos de forma interna. Una afirmación que se le ha escuchado en ocasiones anteriores. "Da igual lo que haya pasado, las cosas de familia se hablan en familia y es algo que he aprendido a las malas. Una persona que no quiere ser personaje público, no hace estas cosas".

Alejandra Rubio, que pese a su corta edad y poca experiencia en televisión, se basta y se sirve para defenderse en un plató, tiene claro los motivos de la actuación de su primo y de su exmujer. "Dinero fácil y rápido", expresa la colaboradora de Así es la Vida, que no comparte estas dos motivaciones. "Yo priorizo otras cosas antes que el dinero, para mí la vida no es esto".

Por último ha querido salir en defensa de su tía, Carmen Borrego, que se encuentra concursando en Supervivientes. Alejandra no entiende como le puede hacer eso después de cómo ha cuidado Carmen de su hijo. "No se lo merece porque ha sido una buenísima madre, ha estado pendiente toda la vida, no se lo merece, me da mucha pena, no quiero ver el momento en que ella vea esta entrevista".

También ha acusado a José María de poner de excusa que está cansado. "¿De qué? Es surrealista ese argumento. Estoy cansando ¿De qué? ¡Si has vivido lo mejor, te lo han dado todo! Que conmigo no cuenten para nada. Hoy he dado mi opinión y se acabó".