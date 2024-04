Una concursante de Supervivientes accede a hacerse un test de embarazo: "Que te saquen de aquí"

Supervivientes sigue regalando auténticos momentazos y la gala del domingo no iba a ser menos. A la expulsión definitiva de Rocío Madrid por parte de la audiencia, se sumaba el aislamiento al que ha sido sometida Carmen Borrego por parte de la organización del reality a causa de sus problemas de salud y la llegada a España de Zayra Gutiérrez, hija del exfutbolista José María Gutiérrez "Guti" y la presentadora Arancha de Benito, obligada a abandonar el reality por sus problemas de espalda.

Con todos estas tramas abiertas, lo que nadie esperaba es que a lo largo de la noche fuese a hablarse incluso de embarazo en la nueva edición del reality. Al parecer, Claudia habría hecho saltar todas las alarmas al confesar el rechazo que le produce la comida, algo que según indicaron algunas de sus compañeras, puede ir asociado a estar encinta.

Tras días de rumores sobre si la influencer podría estar o no embarazada, el concurso le ha ofrecido hacerse una prueba de embarazo para salir de dudas.

Test de embarazo

Claudia Martínez venía sintiéndose muy mareada y con asco a la hora de comer. Lo que empezó siendo una broma por parte de sus compañeros sobre un posible embarazo, ha acabado siendo una posibilidad más que real. La superviviente reconocía que tenía muchas dudas sobre lo que está pasando así que el programa le ofrecía hacerse un test de embarazo. Claudia accedía totalmente convencida, queriendo salir de esta incertidumbre que vive con Mario González, su pareja.

"Todos me han dicho que si estoy embarazada. No sé si es algo normal del no comer, no dormir, hincharte a comer un minuto... pero no sé. El otro día me levanté con mucho asco de todo", comentó Claudia a Carlos Sobera en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', que señaló que sus compañeras están en la misma situación y sin embargo no sufren esos síntomas. Lo cierto es que en Playa Condena el propio Mario le planteó a su novia la cuestión de si estaba embarazada. La pareja intercambió una mirada de lo más significativa. "Lo mejor es saberlo cuanto antes para que te saquen de aquí si es así", reflexionó Mario.

En la gala, Claudia no sabía afirmar con exactitud qué estaba sintiendo que le pasaba, pero reconocía que los síntomas podían coincidir con los de un embarazo. "No he sido mamá nunca entonces no sé lo que se siente. Ojalá. Me encantaría. A Mario también pero a su madre no lo sé, igual la 'mato", comentó con una gran sonrisa.

En ese momento, Carlos Sobera le ofrecía en nombre del programa una prueba de embarazo para decidir con plena libertad si quería hacérsela y si quería comunicarlo o no públicamente, tanto el hacerlo como el resultado del test. No obstante, el presentador le informaba que en caso de que la prueba resultase positiva, Claudia debía informar al equipo médico para que estudiasen su continuidad o no en el concurso.

De primeras, Claudia confirmaba que quería hacerse el test y añadía que Mario también había accedido. Una mirada en la distancia entre ellos en este momento de la gala había sido suficiente para que ambos coincidiesen con la decisión.