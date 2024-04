El hijo de Carmen Borrego irrumpe en 'Así es la vida' tras su sonada entrevista por la ruptura: "Todo el mundo hablará"

Las Campos han vuelto estos días a la primera plana mediática tras toda la polémica levantada ante el estado de ambas. Por un lado, Terelu ingresaba en el hospital por una neumonía a pocos días de que su hermana entrara en Supervivientes y, días después, era Borrego la que comenzaba con crisis de ansiedad en Honduras.

Mientras la hermana de Terelu afrontaba este mal episodio que le envió de vuelta a casa en cuanto los médicos consideraron oportuno que su participación debía terminar, el mundo en España parecía darse la vuelta. De la noche a la mañana, su hijo anunciaba su separación de Paola Olmedo y el mundo mediático recaía sobre él.

José María Almoguera no tuvo la oportunidad de ser el encargado de darle la mala noticia a su madre, ya que se enteró en directo nada más llegar a 'Conexión Honduras', pero sí que ha podido ser protagonista de esta historia concediendo una entrevista en Telecinco.

La opinión de Alejandra Rubio

Tras toda la polémica levantada, Almoguera ha estado presente durante el programa de 'Vamos a Ver' para estar al tanto de todas las opiniones vertidas en el plató del programa de Telecinco. "Es un programa tenso, hablaremos con cariño pero todo el mundo hablará", explicaba César Muñoz. A todo esto, su prima Alejandra Rubio estaba presente en toda esta situación y alegaba que "le parece demasiado" y que aquella situación era "surrealista".

A raíz de los comentarios de Almoguera en la entrevista donde aseguraba que se arrepentía de haber vendido su boda, Rubio ha sido muy clara: "Estás cansando ¿De qué? ¡Si has vivido lo mejor, te lo han dado todo! Que conmigo no cuenten para nada. Hoy he dado mi opinión y se acabó”.

Mientras tanto, el hijo de Carmen Borrego esperaba desde la zona de control, aunque parecía no escuchar nada cuando se intentaban poner en contacto con él desde plató: "¿Me puedes levantar el pulgar o no puedes? No, no me escucha. Tampoco tendrá que ser fácil para él estar ahí".