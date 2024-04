Jorge Pérez lo confirma tras la negativa de Nagore Robles: "Un mes en Honduras"

Nagore Robles debía tomar una de las grandes decisiones de su vida. La colaboradora de televisión tenía sobre la mesa la oferta de convertirse en concursante oficial de 'Supervivientes 2024'. Su decisión también mantenía en vilo a todos los seguidores del reality. En 'Supervivientes: Tierra de Nadie' con Carlos Sobera, hemos conocido su decisión.

Fue en 'Supervivientes: Conexión Honduras' cuando Nagore Robles lanzó un órdago que, sin saberlo, podía cambiarle la vida. La colaboradora había sido muy crítica con el concurso de Carmen Borrego y con su actitud en los últimos días del mismo, así que no dudó en afirmar que sería capaz de sustituirla como concursante, tras su abandono por prescripción médica en 'Supervivientes', si cobraba el mismo caché que la hija de María Teresa Campos. Lo que Nagore no esperó es que en ese instante la organización del programa se comprometiese a ello.

"Me están diciendo que el caché de Carmen Borrego es tuyo si vas a concursar a 'Supervivientes' (...) Son exactamente las mismas condiciones y te firmo yo un contrato que tengo también la legitimidad (...) Esto va completamente en serio. Si firmas el contrato antes de que termine el programa te damos los billetes de avión", le aseguró en directo Sandra Barneda a una Nagore Robles cuyo rostro había cambiado por completo viendo la magnitud que estaba cogiendo el tema.

Nagore insistió en que quería ver el contrato primero y añadió que tenía un compromiso laboral que tenía que gestionar antes de tomar la determinación. Ante las dudas de la colaboradora, el programa accedía a darle unos días para que reflexionase. "Una decisión así no se toma a la ligera porque si yo voy, voy hasta el final", aseguró Nagore.

Su rechazo

Nagore comenzó la noche con un saco de superviviente a sus pies. "Llevo carbón para darle a todo el mundo", decía. Pero aún faltaba un poco para saber si finalmente pondría rumbo a Honduras o no. Durante el desarrollo de la gala, la colaboradora jugó al despiste hasta que llegó su momento.

En el centro del plató con un silencio sepulcral y con Carlos Sobera a su lado, Nagore Robles primero daba las gracias a la productora por ofrecerle esta oportunidad y también al público porque había percibido "desde el minuto uno las ganas" de los espectadores por verla saltar del helicóptero.

"Hace doce años que no piso un reality. Yo no abandono, yo no desisto, yo no me bajo de la rueda, yo doy el 200%. Es así. Si me dan esta oportunidad y acepto es para ir a por todas. Y para ir a por ese maletín, como estuve la última vez en un reality y que gané", dijo la colaboradora a continuación. Tras ello, Nagore recordó su reciente operación de espalda pero, aún así, afirmaba que éste no había sido el eje de su decisión, sino el avance del concurso.

Nagore Robles revelaba entonces que ha renunciado ser concursante de 'Supervivientes 2024'. "Creo que ya me conocéis y si en algún momento doy el paso, y os aseguro que lo he pensado muchísimo y he estado a punto de tomar cualquiera de estas dos decisiones, creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y muy buena concursante como para empezar desde el día uno", argumentó.

Jorge Pérez anuncia nuevo proyecto

Uno que sí ha estado en Honduras ha sido Jorge Pérez. No solo participó en el reality más duro de Telecinco, sino que se alzó con la victoria. El exguardiacivil es ahora colaborador en Tierra de Nadie, uno de los programas que completan las galas del reality en el canal de Mediaset,

Pérez es embajador de un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer sano y tener la mente en equilibrio. En uno de sus últimos stories ha apuntado que, "tras el final de la Semana Santa es el momento de adoptar un estilo de vida saludable y marcarse una meta de cara al verano". Además, también ha señalado que tiene nuevas novedades de su proyecto Body Building que anunciará en las próximas semanas.

Poco antes de acudir a su cita en el plató de Telecinco, Jorge Pérez ha compartido una imagen de cuando solo llevaba 1 mes en Honduras, lo mismo que ahora llevan los concursantes de la edición de 2024.