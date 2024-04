Makoke la lía en Supervivientes tras escuchar las explicaciones de su examiga Lorena Morlote: "Me vais a vetar"

Menuda se lió en el plató de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, entre Makoke y su examiga Lorena Morlote tras escuchar las explicaciones de esta última: "Me vais a vetar".

Y es que, aunque las dos se saludaron con dos besos cuando Morlote entró en el plató, lo cierto es que la exmujer de Kiko Matamoros quiso que su examiga se explicase por todo lo que había dicho durante su estancia en Honduras. "Estoy para hablar las cosas. En la vida lo más importante es hablar las cosas", dijo Morlote, antes de ver un vídeo sobre su participación en el reality.

Fue entonces cuando Makoke entró a saco y aseguró que lo que más le molestó fue "que te diga Laura 'Makoke no es tu amiga' y te quedes callada, ¿cuántas veces te has dado golpes en el pecho diciendo que como me ha ayudado Makoke no me ha ayudado nadie?".

Por su parte, Morlote explicó que "yo no le he dicho que tú no eres mi amiga, lo ha dicho Laura (…) Ha habido muchísimos momentos que te he defendido y se lo he dicho a Laura". Sin embargo, Makoke afirmó: "No se ha visto. Lo que he visto es reírte de que si 'Makoke a la calle’, con que si me vais a vetar… Yo encantada de seas amiga de Laura, pero no participes en las burlas que me han hecho".

Visto lo visto, parece difícil que se vuelvan a amigar, al menos no de momento. Aunque el tiempo lo dirá.

Supervivientes, un reality show emblemático de la televisión española, ha mantenido su posición como uno de los programas más exitosos desde su debut en el año 2000 en Telecinco. Su formato simple pero efectivo ha cautivado a la audiencia nacional, convirtiéndolo en un fenómeno televisivo duradero.

El concepto básico de Supervivientes es enviar a un grupo de concursantes a una isla desierta, donde deben enfrentarse a condiciones extremas y luchar por sobrevivir sin lujos ni comodidades durante varias semanas. Estos valientes competidores se ven obligados a participar en desafíos y pruebas para asegurar su sustento, lo que añade una capa adicional de tensión y drama al programa.

La combinación de drama, aventura y supervivencia en un entorno hostil ha sido clave para el éxito de Supervivientes. La audiencia se ve atraída por la emoción de ver a los concursantes enfrentarse a desafíos físicos y emocionales, mientras lidian con las tensiones y conflictos que surgen de la convivencia en condiciones extremas.

Además, la selección cuidadosa de concursantes ha contribuido significativamente al atractivo del programa. Supervivientes ha incluido una amplia variedad de participantes, desde figuras conocidas de la televisión hasta personalidades de la música y la sociedad. Esta diversidad de personajes, seleccionados por su carisma y capacidad para generar controversia, garantiza un espectáculo entretenido y lleno de acción para el público.

Redes sociales

No menos importante es el impacto de Supervivientes en las redes sociales. Durante la emisión del programa, los espectadores participan activamente en la conversación en línea, compartiendo sus opiniones y reacciones en tiempo real. Esta interacción en las redes sociales aumenta aún más la emoción del programa y contribuye a su popularidad continua entre una audiencia cada vez más conectada digitalmente.

En resumen, Supervivientes ha dejado una marca indeleble en la televisión española, gracias a su emocionante combinación de desafíos físicos, drama interpersonal y entretenimiento puro. Su éxito duradero es un testimonio de su atractivo universal y su capacidad para mantener a la audiencia cautivada temporada tras temporada.