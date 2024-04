Nagore, nueva pretendienta en First Dates: "Se me va a reventar"

First Dates no es todo lo que parece. El programa de citas dirigido por Carlos Sobera plantea consigo muchas incógnitas a las que solo pueden responder los comensales que han pasado por su restaurante. Esta vez parece ser que es lo que ha ocurrido.

Y las citas son de lo más llamativo...

Nagore llega a First Dates

Sergio, un entrenador personal y Nagore, una monitora deportiva han tenido una cita en 'First dates'. Aunque al principio parecía que ambos estaban interesados en conocerse, la cita fue a peor y los dos han opinado cosas muy diferentes el uno del otro.

Nagore se ha levantado de la mesa y se ha ido al baño para hablar con una amiga suya sobre Sergio. La monitora deportiva le ha confesado que no le gusta para nada el físico de su cita, ya que a ella le gustan "cuerpos atléticos, formados y grandes". "No es mi tipo", le ha explicado a la amiga a través del teléfono. La monitora deportiva no ha parado de mirarse en el espejo sacando músculos y posando delante del espejo mientras seguía criticando a Sergio: "No está tocho y yo se lo he dicho, yo estoy todo fuerte y es que ahora mismo me estoy mirando aquí en el espejo y es que la vena del bíceps se me va a reventar".

Nagore le ha contado a la amiga que no puede estar con Sergio porque no está fuerte: "No puedo estar con un tío y que lo parta en diez". Tras esto, a la monitora se le ha escapado un eructo: "Me quiero tirar un eructo, ¿vale?", ha dicho entre risas. Cuando se lo ha tirado, la amiga y ella se han empezado a reír.

Por otro lado, una de las camareras de 'First dates' le ha preguntado a Sergio en el comedor si había química en su cita: "Yo creo que sí, no lo sé, veremos a ver", ha explicado Sergio sin enterarse de lo que estaba diciendo Nagore sobre él. Cuando Nagore ha regresado del baño le ha dicho a Sergio si se pensaba que se había dado a la fuga: "Un poco de educación", le ha confesado la chica.

Después, Sergio ha insistido en pagar la cena, pero Nagore no le ha dejado y ambos han pagado a medias. En la decisión final Sergio sí ha querido tener una segunda cita con ella: "Me parece una chica simpática y agradable". Sin embargo, Nagore ha decidido que no quiere seguir conociéndole: "Sé perfectamente lo que quiero y lo que no", ha zanjado Nagore.