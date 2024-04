Preocupación por el nieto de Raquel Bollo: "Contracción de materia gris durante el cerebro"

La vida le sonríe a Alma Bollo que va camino de tener a su segundo hijo. La hija de Raquel Bollo ha hecho un par de intervenciones delante de las cámaras para asegurar que está muy feliz con el embarazo y que lo lleva de maravilla. En sus redes sociales también comparte a menudo cualquier asunto sobre el bebé y va informando a sus seguidores que están viviendo muy de cerca todo el proceso.

Alma Bollo va camino de ser madre por segunda vez. En este caso sería la primera junto a su actual pareja, Miguel. Hace un par de años fue madre de una niña llamada Jimena y que comparte con Juan José Peña. Sin embargo, la relación se terminó y pese a que en un primer momento parecía que mantenían una cierta amistad, todo se torció. Juan José llegó a reclamar que Alma no le dejaba ver a su hija tanto como le gustaría.

Se sincera sobre su embarazo

Alma Bollo está sufriendo 'baby brain' durante su segundo embarazo. La hija de Raquel Bollo y Chiquetete está viviendo en primera persona este fenómeno que puede afectar hasta el 80% de las embarazadas. Aunque suele darse durante el último trimestre, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ya está notando síntomas de este significativo cambio que experimentan las madres durante la etapa gestante.

Lo ha contado a través de su perfil oficial de Instagram, donde está haciendo partícipes a sus seguidores de la aventura que está siendo su segundo embarazo. Desde la confirmación de la rumoreada noticia, con un precioso vídeo junto a su primogénita (que ya tiene 4 años, en común con Juan José Peña), hasta su ecografía 5D y su fiesta del 'gender reveal' para conocer el sexo de su bebé: está esperando una niño y se llamará Miguel, como su pareja. Ahora la joven de 24 años ha contado que sufre este fenómeno conocido como 'baby brain' o amnesia del embarazo. Tal y como apuntan desde la web especializada en maternidad, 'Ser padres', un estudio llevado a cabo por neurocientíficos de la Universidad Deakin, en Australia, y publicado en la revista The Medical Journal of Australia, determinó que "el funcionamiento general de las funciones cognitivas, la memoria y el rendimiento ejecutivo de las mujeres embarazadas es significativamente menor que en las no embarazadas". Algo que Alma Bollo confirma.

¿Qué es el baby brain?

Cuando hablamos de baby brain, lo asociamos a una pérdida de memoria. Las mujeres embarazadas pueden confundir palabras, olvidar compromisos y no recordar donde dejaron las cosas. Durante esta etapa, es más difícil también concentrarse en una lectura o conversación como lo hacían antes. Lo que caracteriza al baby brain, a esa amnesia que experimentan casi todas las gestantes, es “una pérdida de memoria transitoria y asociada a pequeños detalles”, como relata la experta. Estos olvidos comienzan ya en el primer trimestre y son más acusados en el tercero.