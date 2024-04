Rocío Madrid regresa a Supervivientes y carga contra el programa: "Te daba vergüenza este reality"

Ya son dos las expulsadas en Supervivientes. Después de que Rocío Madrid fuese la primera elegida del público para abandonar Honduras, Loreno Morlote ha seguido sus pasos y ha tenido que dejar la isla. Ambas se volvieron a ver las caras en el debate Tierra de Nadie, presentado por Carlos Sobera, siendo la primera aparición en directo de Morlote después de su expulsión.

La estilista, lejos de compartir su vivencia en Cayos Cochinos, volvió a reencontrarse con Rocío Madrid, concursante con la que tenía sus más y sus menos como se vivió en el plató. Ambas tenían una conversación pendiente y, como se vio, no muy amigable, ya que desde el primer momento volaron los reproches en una y otra dirección.

"Ah, ¿estás aquí? Es que como pensaba que te daba vergüenza este reality", fue la acusación de Morlote al ver a Rocío Madrid en el plató y después de una opinión de la presentadora, la cual no tardó en responder. "Vergüenza me da tu actitud". Con esta contestación, la guerra estaba servida, ya que Morlote no quiso quedarse callada y continuó atacando con el mismo motivo.

"Vergüenza las veces que tú has dicho que te da vergüenza entrar en este reality". Al repetir de nuevo la misma acusación, Carlos Sobera quiso saber más sobre este hecho, preguntando a la concursante. "¿Tú mantienes que ha dicho que le daba vergüenza este reality?", señaló el presentador, a lo que Morlote respondió. "Realmente Rocío pensé que no te iba a ver porque la última vez dijiste a cámara, varias veces has dicho a cámara que este programa para ti es una vergüenza este reality".

Rocío Madrid, se vio atacada de tal forma que no esperó a que terminase la estilista para contraatacar. "Más mentiras, más mentiras", señaló la presentadora, indignada por las palabras de Morlote, acusándola de rajar y hablar mal del programa, pero luego acudir a los debates.

"¿Perdona? Está grabado. Dijiste que te da vergüenza este reality. Que la productora y el director te han engañado y te han mentido y que estás muy decepcionada de este programa", lanzó de forma definitiva Morlote, desvelando las palabras de Rocío Madrid. La presentadora, por su parte, se limitó a contestar de forma seca, dando el tema por zanjado. "¿Decepcionada? Qué manera de mentir".