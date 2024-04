Supervivientes vive su momento más picante con Laura Matamoros: "No siento los labios..."

Supervivientes no deja de brindar momentazos. Y uno de los que dejó esta semana el reality de Telecinco fue protagonizado por Laura Matamoros. El momento más picante de lo que va de edición del concurso.

Sucedió en el momento en el que los concursantes se enfrentaban a una prueba en la que Laura Matamoros fue protagonista, aunque quizás en el sentido que ella quisiera. Los otros presentes eran Kiko Jiménez, que se alzó vencedor y se llevó un premio muy ansiado, y Kike Calleja, que no pudo saborear el jugoso "trofeo": una hamburguesa gigante con patatas.

Llegó la hora de la prueba de cultura picante y fue ahí cuando la cosa se puso caliente, muy caliente, para la hija de Kiko Matamoros. Y tanto que terminó gritando: "¡No siento los labios!".

La prueba consistía en responder a una serie de preguntas y quien fallaba tenía que comerse lo que la presentadora, Laura Madrueño, llamaba guindillas. En realidad eran jalapeños. Y a razón de lo ocurrido, con buena carga de picante para quienes se lo metían en la boca.

Picantón, picantón para Laura Matamoros en Supervivientes

Llegó la primera pregunta: cuál es el número Pi. Primer error (y considerable) de Laura Matamoros, que demostró que las matemáticas no es lo suyo. Respondió que infinito. "¡La madre que te parió!", exclamó desde plató Carlos Sobera. "Uy, cómo pica", dijo Laura Matamoros cuando ya se comía el jalapeño. "Con el rabito y todo, parece vasca", apostilló Laura Madrueño.

Y se vino la segunda pregunta, planteada por Laura Madrueño: el nombre del triángulo que tiene tres lados iguales. Segunda respuesta de Laura Matamoros que causó sorpresa: "Hexágono". Sus dos compañeros respondieron bien: "Equilátero". "Esto es ir a pillar", bromeó con sorna. "Me ha salido del alma... ¡Lo borro ya de la pizarra!", lamentó Matamoros antes de zamparse el segundo jalapeño.

Como no hay dos sin tres, su tercer fallo consecutivo (con pimiento picante incluido) llegó a la siguiente pregunta: "¿En qué año surgió el coronavirus?. "2018", respondió ella sin titubear. Se mostró convencida. "Fue en diciembre, cuando estaba en China". Pues no. "¿Cómo se llama también al coronavirus?", preguntó Laura Madrueño. "Covid-19", respondió su tocaya, ya intuyendo su error. Efectivamente, fue en 2019 y fue Kiko Jiménez el que acertó. "Cógete la gorda", le sugirió Kiko Jiménez para que, ya que estaba comiendo jalapeños picantes, al menos se alimentase con ellos. "Dejadme un poco de hamburguesa para que se me quite esto...", suplicaba Laura Matamoros por el picante. Que una vez asumió el castigo por su error, insistía aún así en que había acertado: "Le pondrían nombre (al coronavirus) en el 19, pero surgió en el 18".

A la cuarta llegó la vencida en su caso, claro que con una pregunta extremadamente sencilla: "¿Cada cuántos años tenemos un año bisiesto?". Acertaron los tres.

Pero en la quinta, y última, volvió a fallar y se zampó su cuarto jalapeño picante Laura Matamoros. Respondió que la capital de Canadá era Toronto, cuando es Ottawa. Si bien es la que más cerca quedó, puesto que Kiko Jiménez ni contestó y Kike Calleja se fue a Alaska, que ni siquiera es Canadá.

"¡No siento los labios!", exclamó Laura Matamoros tras acumular tanto picante en la boca y mientras miraba con ojos largos cómo Kiko Jiménez disfrutaba de su hamburguesa gigante.