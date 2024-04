Adiós a Reacción en cadena tras la eliminación de los Mozos de Arousa: "Ya no será lo mismo"

Una tarde más, los Mozos de Arousa han tenido que sudar la camiseta y jugar muy bien con las palabras para superar a unos rivales cada vez más duros. Todo el mundo quiere ganar a los concursantes gallegos, pero Raúl, Bruno y Borjamina siguen mostrándose imparables en la prueba de complicidad ganadora.

Dispuestos a superar a sus rivales y con la seguridad de ir por delante en el marcador, los Mozos de Arousa nos han dejado sin palabras con su original formulación de la palabra acróstico y tan solo un par de palabras después, nos han demostrado que tienen una complicidad que traspasa fronteras.

Raúl y Borjamina se han hecho un lío entre garbanzos y callos, pero Bruno sabía lo de lo que estaban hablando y ha tenido claro que sus compañeros se habían equivocado y que la palabra que buscaban era garbanzos.

Reacción en cadena se ha convertido en todo un fenómeno en las tardes de Telecinco. Poco a poco ha ido conquistando audiencia y, recientemente, ha logrado sus egundo mejor share con un 12,1% y 2.023.000 espectadores únicos.

El éixto del programa se debe n gran parte a la presencia de su trío estrella, los Mozos de Arousa, que tras cientos de programas acumulando unpremioo que alcanza ya los 1,5 millones de euros continúan imbatibles. Tal es el éxito del concurso presentado por Ion Aramendi en la cadena de Mediaset que Telecinco ha decidido alargarlo también sábado y domingo, acortando de esta manera una hora al programa Fiesta que presenta Emma García.

No obstante, un comentario que se repite ha comenzado a aparecer asiduidad en las publicaciones del programa en redes sociales. Muchos espectadores piensan que Telecinco está estirando el chicle con el trío de gallegos y que hay cierto "tongo" sobre su permanencia en el concurso de Telecinco. "Madre mía insoportable esto se ha convertido en el día de la marmota, no hay quien los eche, sobre todo en la prueba final se la saben de memoria". ".No debería ir nadie al programa. Mientras les faciliten las cosas, no hay nada que hacer. Menudas formulaciones le ponen a los demás concursantes en complicidad ganadora. Imposible ganarles así", se quejaban. "El día que s evayana terminará Reacción en cadena", sentenciaba otro.

"No es esta la final que nosotros queríamos"

Bruno Vila está viviendo momentos complicados durante su participación en 'Bailando con las estrellas'. Pese a que el gallego cuenta con el apoyo del público del programa, lo cierto es que el resto de concursantes y los miembros del jurado no creen que el Mozo de Arousa merezca seguir en la competición.

Una semana más, los miembros del jurado han valorado la actuación de Bruno Vila y no se han quedado cortos a la hora de criticar su paso por el escenario en la semifinal del concurso.

Julia ha sido bastante dura con el concursante: ‘’Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hemos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás’’.

Pese a que el concursante ha tenido más malas críticas que buenas, también han valorado positivamente que haya mejorado un poco en su técnica a medida que ha avanzado el concurso. Finalmente, Bruno ha conseguido un total de 29 puntos. Julia Gómez no se ha mordido la lengua al valorar el número de Bruno: "En las ediciones de otros países de este concurso los ganadores han hecho gira bailando, por ti nadie pagaría para verte bailar". Gorka Márquez sigue sin ver la evolución de Bruno y así se lo ha hecho saber: "Esto es un concurso de baile y lo siento si me repito, pero tú no bailas". La segunda actuación de Bruno ha logrado la puntuación más baja de la noche: 22 puntos. Tras unas actuaciones de infarto, los votos del jurado junto con los emitidos por la audiencia decidían que fuesen Athenea y Jonan los dos concursantes que debían enfrentarse al último baile. Bruno Vila se convertía así en finalista de la primera edición de 'Bailando con las estrellas' y los miembros del jurado dejaban clara su disconformidad con la decisión del público: "Parece que nuestro trabajo no vale para nada, no es esta la final que nosotros queríamos". Tras una ajustada votación, era Jonan Wiergo quien abandonaba el concurso.