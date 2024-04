Laura Matamoros vuelve a atacar a Makoke: "No creo que sea buena persona"

La guerra de declaraciones cruzadas entre Laura Matamoros y Makoke continúa. La concursante de Supervivientes ha vuelto a criticar a la colaboradora con la que no mantiene nada de relación. Laura y Makoke se conocen de la época en la que Kiko Matamoros era pareja de la colaboradora. De la relación nació Anita Matamoros, que mantiene una relación cordial con su hermana.

Sin embargo, el trato entre Laura y Makoke es completamente inexistente e incluso se ha generado un odio entre ambas difícilmente remediable. Se llegó a decir que, cuando Laura Matamoros confirmó su participación en Supervivientes, una de las cláusulas que tenía en su contrato era el de que Makoke no podía participar en el programa. Algo que, como se vio puede tener algo de verdad, ya que la colaboradora nunca ha sido participante, pero sí que acude a los debates.

Y es que desde Honduras, Laura Matamoros ha dejado algún que otro dardo envenenado a Makoke, el último de ellos, en una conversación con Kike Calleja y Kiko Jiménez. Los tres, generaron un espacio de debate desde playa Limbo en el que surgieron de la nada alguna exclusiva que otra. Calleja, llevado por su gen de periodista, se puso en la piel del presentador del 'programa'.

"Tenemos una persona a la que vamos a entrevistar y que le rodea mucho la polémica", dando paso a Laura Matamoros. La hija de Kiko Matamoros hizo un repaso de su vida, señalando el momento más feliz el nacimiento de sus dos hijos y, por contra, el más triste cuando se separaron sus padres. "Con mi padre hablo mucho. Puede que tenga más confianza con él en ciertos temas que con mi madre", confesó Matamoros.

Kiko Jiménez, queriendo indagar un poco más sobre este tema, le preguntó sobre el tema del distanciamiento con su padre y ahí Laura no tuvo reparo en contarlo. "El motivo lo sabemos todos. Makoke es la madre de mi hermana. Ahora mismo no tengo relación con ella", afirmó con rotundidad, añadiendo: "Es cuestión de que el tiempo pone a cada uno en su lugar. No creo que sea buena persona teniendo en cuenta todo lo que ha pasado".

Pero la cosa no quedó ahí, y Laura señaló a Makoke como la principal culpable. "Creo que nos distanció de mi padre antes y ahora. Tengo cuatro hermanos más, Ana es la quinta (...) la madre de mi hermana ya no me interesa nada. Ese rubio platino se me ha quedado muy antiguo ya. Duraron dos telediarios. Sé cómo lo ha pasado mi padre durante la separación porque he estado con él. No se lo han puesto fácil".