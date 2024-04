Supervivientes ya tiene sustituta para Carmen Borrego: la nueva concursante cobrará el mismo caché.

Supervivientes ha visto la continuidad del concurso peligrar con el abandono de una segunda concursante y, en este caso, una de las más destacadas de esta edición. Se trata de Carmen Borrego que, después de la recomendación de los médicos del programa ha tenido que dejar las playas de Honduras, rumbo de vuelta a Madrid. Ante esta sorprendente baja, la dirección se plantea dos opciones: dejar el número de concursantes como está o meter a otro nuevo.

Unas dudas que también se ha trasladado al plató y a los debates del concurso. Los colaboradores apuntaron que podría haber gente dispuesta a volar a Honduras y vivir la experiencia de Supervivientes. Muchos eran los nombres que podían salir, pero la única que se atrevió a decir algo fue Makoke, que señaló directamente a Nagore Robles como una de las interesadas.

La colaboradora, allí presente, lejos de negar las palabras de su compañera, afirmó que estaría interesada en participar. Pero bajo una serie de compromisos y cláusulas. Después de unos minutos en los que los espectadores no sabían muy bien si se estaba hablando en serio o no, Sandra Barneda disipó las dudas. Después de consultarlo, la dirección del programa estaría dispuesta a barajar la opción de Nagore Robles como nueva concursante.

Las condiciones para ir a Supervivientes

La primera condición que puso Nagore Robles para participar en Supervivientes, fue acerca del tema económico. La colaboradora pidió cobrar el caché que tiene firmado Carmen Borrego, la concursante que más cobra en esta edición. Esta primera petición fue aceptada rápidamente como también lo fue que el contrato reflejase lo mismo que el de Carmen Borrego. A todas estas peticiones, la directiva aceptó sin poner problemas.

Lo que había surgido como una broma, se fue transformando en directo en una propuesta seria que tenía Nagore sobre la mesa. Sin embargo, la colaboradora empezó a reflexionar sobre la posibilidad de verse en Honduras de la noche a la mañana y reculó. Nagore afirmó que era una decisión que había que pensar con detenimiento y no podía ser una corazonada de un día. Después de reflexionar, optó por rechazar la oferta.

No obstante, la negativa no fue rotunda y Nagore dejó las cosas claras al respecto: no participará en esta edición, pero sí que se presenta a ser concursante en la siguiente. El programa le recogió el guante, asumiendo que ya tiene anunciada a la primera participante de Supervivientes 2025.